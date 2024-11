Tunisie: Une attaque qui fait des étincelles - Le CA tourne à plein régime

Turnover et bonnes performances, la méthode David Bettoni commence à faire ses preuves avec un entraîneur qui remporte peu à peu son pari de la rotation permanente.

Depuis la victoire face à l'UST intervenue lors de la 8e ronde, il semble que les deux dernières prestations du CA valident les choix et le travail du staff technique. Après avoir parfaitement géré son déplacement à Tataouine, le CA n'a fait qu'une bouchée de l'AS Soliman à huis clos à Radès.

A l'issue d'un match globalement maîtrisé (malgré la distraction en seconde période), le Club Africain a préparé de la meilleure façon son choc à venir face au Stade Tunisien. En amont cependant, avant d'en découdre avec les Capbonnais, Bettoni savait l'importance de cette période pour les organismes.

Il a donc pris soin ces derniers temps de bien répartir les temps de jeu en opérant un turnover incessant. En clair, avec la complicité de son précieux préparateur physique, Arthur Hoched, le technicien clubiste n'a pas manqué d'étudier chaque détail pour tous les joueurs en prenant en compte le contexte du moment et les échéances à venir. A titre d'exemple, le prochain match face aux Bardolais sera forcément un duel de très haut niveau qui nécessite du CA qu'il présente son meilleur visage. Rien de surprenant, donc, à ce qu'il n'aligne pas toujours les éléments les plus en vue ou en forme du moment.

Il faut comprendre par là que l'objectif, c'est que le club gagne sans perdre de joueurs sur blessure ou pour somme d'avertissements. Et c'est pour cela qu'il a ménagé l'axial international libyen Ali Youssef (remplacé par Bouabid), sous la menace d'un 3e avertissement, et le précieux poumon ougandais, Semakula (relevé par Ahmed Khélil), qui a besoin de se régénérer. Cela dit, si le CA a peut-être validé, en s'assurant la victoire en première mi-temps, des lacunes ont été constatées en défense et au milieu.

En fin de compte, même s'il a scoré à quatre reprises, le CA a pris deux buts et ce n'est pas peu. Alors, Bettoni a-t-il vu juste en ménageant certains tauliers ? Certains diraient que le CA n'est pas une ONG mais un club de football ! Si un joueur signe, il doit être à 100 % tout le temps !

Effet de groupe et attitude collaborative

Relativisons cependant car la saison n'en n'est qu'à ses premiers balbutiements et d'importantes rencontres attendent encore un CA qui devra, rappelons-le, se coltiner le ST, l'EST et l'ESS, rien que ça. Les choix de Bettoni n'ont pas impacté négativement l'équipe qui a finalement plutôt bien intégré cette notion de rotation au fil du temps. Bref, sans s'étaler longuement là-dessus, ni en faire un sujet de discussion à outrance, tout le monde se donne corps et âme pour pouvoir jouer dans cette équipe, et qu'importe si Srarfi et Eduwo, pour ne citer que ce duo, n'ont pas débuté le match du samedi.

L'on note à présent que personne ne se sent écarté. Tous les joueurs essaient de s'améliorer chaque jour et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir jouer à chaque match. En clair, il y a beaucoup de concurrence dans cette équipe, ce qui ne peut qu'être source de saine émulation de groupe. A défaut d'être parfaitement huilé, le CA se démarque sur le terrain par une attitude positive qui appuie un peu plus la gestion de son coach, un entraîneur dont on aurait pu penser qu'il se mettrait dans la panade, en laissant sur le banc les Ali Youssef, Kenneth Semakula, Ghaith Zaalouni ( de retour de blessure), Bassem Srarfi et Kingsley Eduwo.

Le résultat lui a donné raison au final avec un message général selon lequel tout le monde doit être prêt à jouer et tout le monde doit être prêt à se reposer aussi. Par le passé proche, coach Bettoni avait annoncé la montée en puissance de son équipe pour la fin de l'automne, nombre d'observateurs confessent maintenant qu'il avait raison. Quelques jours après sa victoire étriquée à Tataouine, le CA a donc infligé un tout autre tarif à l'AS Soliman à Radès.