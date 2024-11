Tunisie: Wallah We CAN exporte son expertise en développement durable en Palestine

Dans une démarche ambitieuse visant à promouvoir le développement durable et à améliorer l'environnement scolaire, la municipalité de Dura (située en Palestine, dans le gouvernorat de Hébron) a signé un protocole d'accord avec l'organisation tunisienne "Wallah We Can".

L'accord, signé par le président de la municipalité, Mohannad Amro, et le directeur de "Wallah We Can", Lotfi Hamadi, marque une étape importante dans la collaboration entre acteurs locaux et internationaux pour relever des défis éducatifs et environnementaux.

Des projets durables pour un avenir meilleur à Dura

Cette coopération prometteuse inclut la mise en place de projets dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement, spécialement adaptés aux besoins des écoles locales.

Parmi les initiatives prévues figurent la réhabilitation et l'aménagement des salles de classe dans les écoles "Palestine" et Zahraa", ainsi que des efforts pour obtenir des financements afin d'étendre ces actions à d'autres établissements scolaires de la ville. L'objectif est clair : créer des environnements éducatifs sûrs, modernes et durables pour les élèves.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle Facebook, la municipalité de Dura a insisté sur l'importance de cette collaboration, qui s'inscrit dans sa vision stratégique. "En améliorant la qualité de l'éducation et en fournissant aux élèves un environnement d'apprentissage propice, nous posons les bases d'une génération plus créative et responsable," a-t-il déclaré.

Pour sa part, Lotfi Hamadi a précisé que l'organisation prévoit une approche intégrée et innovante pour atteindre ses objectifs à Dura.

« Pour commencer, via Wallah We Can France, nous entreprendrons la réhabilitation de deux écoles situées à Dura, dans le gouvernorat d'Hébron. Parallèlement, nous investirons dans une association d'ouvrières agricoles, dont une partie des bénéfices sera destinée à l'entretien et à la pérennité de ces établissements scolaires. Cette initiative illustre notre conviction profonde : la liberté s'édifie à travers une éducation de qualité et une autonomie économique durable », a-t-il précisé.

Wallah We Can : une mission au service du progrès social et environnemental

Fondée en Tunisie, "Wallah We Can" s'est imposée comme une organisation pionnière dans le domaine du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie. Sous la direction de Lotfi Hamadi, l'organisation mène des projets innovants qui visent à autonomiser les écoles et les communautés locales. En Tunisie, elle a déjà transformé plusieurs écoles grâce à des solutions basées sur l'énergie renouvelable, l'agriculture urbaine et des techniques modernes de gestion des ressources.

Ces initiatives permettent aux établissements scolaires de réduire leurs coûts opérationnels, de devenir autosuffisants et de contribuer activement à la protection de l'environnement.

De plus, "Wallah We Can" s'engage à offrir des opportunités de formation et d'emploi aux populations locales, renforçant ainsi le tissu social et économique des régions dans lesquelles elle intervient.