Tunisie: Spectacle d'ouverture des JTC 24 « Star Returning » de Lemi Ponifasio - Humanité, nature et spiritualité

En première mondiale, « Star Returning » (Le retour de l'étoile) de l'artiste de théâtre polynésien de renommée, Lemi Ponifasio, a marqué le coup d'envoi de la 25e édition des JTC 2024 qui se poursuivra jusqu'au 30 novembre 2024.

Les amoureux du 4e art sont venus nombreux, samedi soir, à la Salle d'Opéra (Cité de la culture) pour vivre une expérience sensorielle unique et voyager dans la culture ancestrale de la Chine.

Créée en collaboration avec le peuple Yi de la région de Daliangshan en Chine, l'oeuvre de Lemi Ponifasio invite le public à vivre une immersion dans l'héritage ancestral de cette ethnie à travers musique, rite et chants traditionnels, portés par une scénographie moderne. Dans ce voyage, le spectateur se délecte de la barrière de la langue pour vivre une expérience où il est question de s'interroger sur notre existence et notre relation avec le cosmos. Sommes-nous en train de le préserver ? Sommes-nous en train de le respecter ou de l'écouter ?

Chants et voix qui portent très loin dans l'espace, rythmes longs, sobriété dans les gestes, tout est fait pour interpeller le spectateur afin de réfléchir sur la condition humaine, nos responsabilités envers la Terre, et les forces cosmiques qui régissent l'existence. «Star Returning » plonge le public dans une culture lointaine et étrangère Yi et l'invite à prendre le temps de s'interroger sur la mise en valeur du patrimoine dans la conception d'une modernité plus humaine et plus respectueuse de la nature.

En collaborant avec la troupe traditionnelle de chant et danse « Liangshan Wocaiyunxia » , une institution culturelle majeure de la province chinoise Sichuan, Lemi Ponifasio met la lumière sur les traditions du peuple Yi à travers un mélange de voix lyriques , poésie, danse et art visuel. «Star Returning » lance un appel à remettre la spiritualité et au respect de la nature en prenant conscience de la vulnérabilité de l'humanité et de sa relation intrinsèque au cosmos. Car, c'est en écoutant la nature, et en rétablissant une relation harmonieuse avec le cosmos, que les étoiles reviendront illuminer le ciel assombri par une modernisation à outrance.

Avec une oeuvre ancrée dans l'héritage de la Chine ancestrale, Lemi Ponifasio offre un spectacle tourné vers l'avenir, un avenir où la spiritualité, la poésie et l'art étoileront le ciel de l'humanité.