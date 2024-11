Tunisie: Recensement de la population et de l'habitat 2024 L'opération se déroule comme prévu

Le 13e Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph), qui a démarré le 6 du mois courant, devrait s'achever le 31 décembre. Les résultats préliminaires, quant à eux, seront dévoilés au cours du mois de mars 2025, dans l'attente du dépouillement final fin septembre 2025.

Aujourd'hui, donc, on est en pleine opération. Il s'agit de toucher le maximum de foyers sur un total estimé à 3.27 millions de foyers. Du point de vue logistique, il faut signaler que plus de 10.000 agents recenseurs ont été mobilisés pour assurer la couverture de tout le territoire. Ils disposent de plus de 9.000 tablettes numériques pour la saisie des données.

A cet effet, on doit préciser que c'est la première fois, en Tunisie, que l'on a recours à ce dispositif. Ajoutons à cela les 1.150 véhicules qui auront pour mission de faciliter le travail aux agents. Ces derniers, faut-il le rappeler, sont reconnaissables, grâce à leur uniforme et la carte d'identification sous forme de badge porté en bandoulière. Pour dissiper tout malentendu, les responsables de l'opération ont tout fait pour rassurer les Tunisiens quant à la protection des données personnelles. Celles-ci resteront confidentielles, parce qu'elles sont protégées par la loi n°63 de 2004 relative à la protection des données personnelles.

Des réticences et des objections !

Malgré ces assurances, certains habitants restent assez sceptiques et quelque peu méfiants. C'est ce que nous a confirmé une jeune fille chargée d'opérer dans une cité de la banlieue sud. Elle confirme qu'il y a des réticences de la part de certains citoyens qui refusent, carrément, de se soumettre au questionnaire. D'autres acceptent, une fois mis en confiance. L'agent recenseur précise qu'il y a quelques difficultés qui se dressent devant eux. Cette employée raconte comment elle travaille et comment elle fait preuve de patience et de compréhension pour obtenir les informations nécessaires.

Sur ce point, il est bon de se faire une idée sur le genre de questions qui sont posées. Celles-ci portent sur le nom de tous les membres de la famille, leurs dates de naissance, leurs occupations, leur niveau intellectuel, leur situation sociale, les langues qu'ils savent écrire et lire, etc. Les problèmes rencontrés le plus souvent ont trait à l'absence des habitants au moment des visites. Notre interlocutrice nous affirme qu'elle revient au foyer dont les habitants étaient absents, lors de la première visite. Elle nous dit qu'elle est convaincue qu'il y a des gens qui ne répondent pas quand on sonne ou qu'on frappe à leurs portes.

Un questionnaire bien élaboré

C'est pourquoi il y a de fortes chances de les trouver un dimanche ou un jour férié. Il faut savoir que le questionnaire élaboré par l'INS (Institut national de la statistique) englobe tous les aspects de la vie. A travers les questions posées, l'INS cherche à mieux connaître les caractéristiques démographiques et de l'habitat, la taille des ménages, leur l'équipement, les conditions de vie, le raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, etc. La géolocalisation permet de situer la proximité d'équipements collectifs de santé, d'éducation et autres. Le niveau d'instruction et l'activité socioprofessionnelle y figurent. Un accent particulier est mis sur les TIC, en termes de connectivité et d'utilisation.

Le questionnaire porte également sur l'énergie et l'énergie renouvelable, le développement durable et d'autres aspects en lien avec le respect de l'environnement. Dans la pratique, la durée de l'entretien ne dépasserait pas les 10 ou 15 minutes. Les remarques ou les objections des personnes contactées portent, notamment, sur les questions qui semblent être strictement personnelles. Des questions du genre "en quoi cela va-t-il servir ?" reviennent très souvent.

En général, les agents du recensement s'en sortent assez bien et ce n'est pas étonnant qu'ils aient réalisé dès la première semaine près de 20 % de leur travail. En effet, jusqu'au 15 de ce mois, 657.000 foyers ont été recensés, selon le directeur technique du Rgph. D'ici la fin de ce mois, le chiffre d'un million de foyers pourrait être dépassé.

De cette façon, le pays aura à sa disposition un tableau de bord actualisé lui permettant d'établir des politiques de développement plus pertinentes et ciblées.