Ile Maurice: Rajeev Hasnah «First Deputy Governor» à la BoM, Gilbert Gnany «Chief Economist» au PMO

Son nom avait été cité pour occuper d'importantes fonctions au sommet de l'État en l'absence d'une candidature aux dernières élections au sein de l'Alliance du changement.

C'est désormais fait, car Rajeev Hasnah, économiste, est pressenti pour occuper le poste de First Deputy Governor à la Banque de Maurice (BoM). Avec sa nomination, celle d'un Second Deputy Governor est une question de temps et devrait être annoncée sous peu. Cela permettra à la nouvelle direction d'opérer full swing. Un autre économiste, ex-Chief Strategy Officer du groupe MCB, Gilbert Gnany, pourrait être nommé Chief Economist au bureau du Premier ministre (PMO), Navin Ramgoolam, celui-ci ayant gardé le portefeuille des Finances.

Contacté, Rajeev Hasnah n'a pas souhaité faire de commentaires en l'absence d'une communication officielle. Chief Finance Officer chez Forges Tardieu depuis décembre 2023, ex-Head of Financial Planning & Analysis chez Mallac Mallac, il a débuté sa carrière comme économiste à la City en 2005 et a été, dans le passé, Chief Economist à la Competition Commission en 2014, commissaire de la Comesa Competition Commission, et analyste financier chez Ipro.

Président du Chartered Financial Analyst Institute, titulaire d'une maîtrise en économie et finance de Warwick Business School et d'une licence dans la même discipline de l'université de Maurice, où il fut Gold Medalist, Rajeev Hasnah est surtout connu pour la clarté de son analyse sur les grands enjeux économiques, qu'il partage depuis une dizaine d'années tant dans la presse écrite que sur les plateaux de radio.

Quant à Gilbert Gnany, conseiller économique et stratégique depuis son départ du groupe MCB en avril, il aura passé plus de 25 ans au sein de cet établissement bancaire, occupant plusieurs postes, dont ceux de Chief Economist, Head of Investors, Chief Strategy Officer et Senior Advisor sur le World Bank Group's Executive Board.

Cependant, il est surtout connu comme étant la tête pensante de MCB Focus, publication trimestrielle de référence qui s'était imposée auprès des décideurs économiques, des spécialistes des finances et des étudiants, avec ses analyses sans concession sur l'économie, incluant des projections de croissance souvent en porte-à-faux avec celles du ministre des Finances sortant, ce qui a contraint Gilbert Gnany à quitter la présidence de Statistics Mauritius en juillet 2021.

Le nouveau conseiller économique en chef de Navin Ramgoolam a occupé un poste semblable auprès de Rama Sithanen, alors ministre des Finances pour la première fois en 1991. Il est détenteur d'une licence en sciences économiques, d'une maîtrise en économétrie et d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées en méthodes scientifiques de gestion et calcul économique approfondi.