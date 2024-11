Tunisie: Le chef du gouvernement reçoit une délégation de la BERD

Tunis — Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a reçu, lundi soir, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), conduite par le vice-président de la Banque, Matteo Patrone.

La visite la délégation européenne en Tunisie vise à soutenir les efforts de l'État tunisien dans le développement des secteurs de l'énergie et de la digitalisation, cite un communiqué de la présidence du gouvernement.

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a fait part de sa satisfaction du niveau de coopération entre ce bailleur de fonds européen et la Tunisie en cette étape majeure, qui, a-t-il dit, survient à l'heure où le pays vit au rythme d'un élan de révision et d'élaboration d'un cadre juridique « flexible et attractif » qui incite aux investissements publics et privés et tend à booster la réalisation des mégas-projets publics.

Maddouri, cite la même source, a formulé le souhait de voir la coopération entre la Tunisie et la BERD se diversifier davantage afin d'intégrer de nouveaux domaines et opportunités prometteurs tels que l'innovation technologique, l'économie verte et le renforcement de la sécurité énergétique dans le cadre d'une approche qui renforce l'inclusion économique des jeunes et des femmes.

Toujours dans le cadre de cette rencontre, le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour donner un aperçu des « réformes nécessaires » pour consolider les fondements de l'État social et réhabiliter le rôle des services publics, en particulier ceux à caractère vital, tels que le transport, la santé, l'éducation.

Il a, dans ce contexte, évoqué les législations à adopter et les procédures à mettre en oeuvre en vue de stimuler les investissements, promouvoir l'attractivité de la destination Tunisie pour les investisseurs, notamment dans les secteurs des transports, des énergies renouvelables, des mines, du dessalement de l'eau, de la santé, des infrastructures et des technologies modernes.