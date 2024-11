Le journaliste Adama Gaye obtient une liberté provisoire. Arrêté vendredi dernier et placé en garde à vue, il a été déféré, en même temps que Moustapha Diakhaté (les deux étant toutefois concernés par des enquêtes distinctes), au Parquet de Dakar hier, lundi 25 novembre 2024, sous l'assistance de leurs avocats respectifs, Me El Hadji Diouf et Me Amadou Sall et Me Seydou Diagne.

Mais, contrairement à ce dernier prévenu, Adama Gaye a bénéficié d'une liberté provisoire après son face à face avec le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Mieux, son avocat, Me Seydou Diagne, a confirmé l'avoir déposé chez lui hier, selon Dakaractu. Cependant, il sera jugé en flagrant délit, le vendredi 29 novembre 2024.

Le journaliste est poursuivi pour «diffusion de fausses nouvelles...», dans le cadre de l'affaire du décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba.