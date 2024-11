Sénégal: Équipe nationale de basketball Me Babacar Ndiaye corrige Ngagne Desagana Diop

Me Babacar Ndiaye a répondu au sélectionneur des Lions du basket, Ngagne Desagana Diop, qui a menacé de rendre le tablier si les conditions de regroupement et préparation ne sont pas réunies.

S'il s'est félicité du bilan organisationnel et sportif de la fenêtre 2 des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025 qui s'est tenue du 22 au 24 novembre Dakar Arena, le président de la Fédération sénégalaise de basket en a profité pour rectifier le coach national. C'est pour relever les efforts et sacrifices du ministère des sports qui, selon lui, a consenti dans un contexte d'insuffisances des ressources des efforts pour la tenue du tournoi de qualification.

Le Sénégal a terminé sur une belle note la fenêtre 2 des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025 tenues du 22 au 24 novembre à Dakar-Arena avec un carton plein. Si le sans faute donne une option sérieuse à la qualification, il a mis à nu un profond malaise au sein de la sélection nationale. Il s'est traduit par le coup de gueule du sélectionneur des Lions Ngagne De Sagana Diop qui au terme de la compétition, s'est insurgé contre certains manquements dans la prise en charge de l'équipe nationale.

Mais surtout exiger des autorités des moyens lui permettant de réunir de bonnes conditions de préparation. A défaut, le coach de Lions a menacé de quitter le banc et de rendre le tablier. S'il dit comprendre la complainte du technicien sénégalais, le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye a donné sa réponse et recadre les choses.

« L'Etat a fait des sacrifices... »

Selon lui, les finances du ministère des Sports n'étaient pas disponibles en temps voulu. « Le coach De Sagana Diop est très correct et très courtois. Mais je sais que le ministre des sports a fait tellement d'efforts pour la tenue de cette compétition. Ils n'ont pas de ressources au niveau du ministère des sports. Comme vous le savez, les ressources sont destinées à l'organisation et à la participation aux compétitions internationales. Ce sont des efforts qui ont été faits par l'effort. Evidemment, Desagana n'a pas tous ces éléments pour pouvoir se prononcer.

C'est un technicien et ce qu'il veut est que son équipe soit dans de bonnes conditions de performance. Mais, en mon âme et conscience, nous avons été privilégiés », soutient-il. «On verra maintenant si les choses vont revenir à la normale en 2025 avec des crédits disponibles. Je comprends le sélectionneur mais je veux lui dire que l'Etat a fait tellement de sacrifices pour la tenue de ce tournoi de qualification à Dakar », a-t-il ajouté avant de tirer un bilan satisfaisant de la prestation de l'équipe du Sénégal qui s'est grandement ouvert les portes de la qualification.

«Le bilan a été satisfaisant tant sur le plan organisationnel que sur le plan sportif. La Fiba elle-même est d'accord que l'organisation a été parfaite. Il n'y a pas eu de couacs. Sur le plan sportif, nous avons gagné nos trois matchs. Maintenant, on n'est pas officiellement qualifiés. Pour se faire éliminer, il faudra perdre les trois matchs et perdre par plus de 40 points contre le Gabon. Le pays qui va abriter la compétition lors de la fenêtre de février n'est pas encore désigner », a déclaré le patron de l'instance fédérale.