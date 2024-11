Sénégal: Tribunal de dakar - Place sous mandat de dépôt - Moustapha Diakhaté jugé en flagrant délit, ce jeudi 28 novembre

Moustapha Diakhaté a passé sa première nuit en prison où il a été envoyé hier, lundi 25 novembre 2024. Arrêté vendredi dernier et présenté au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, à la suite de sa garde à vue, il a été placé sous mandat de dépôt et sera jugé, ce jeudi 28 novembre 2024, en flagrant délit.

Déféré au Parquet hier, lundi 25 novembre 2024, Moustapha Diakhaté a finalement été placé sous mandat de dépôt, au terme de son face à face avec le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L'ancien président du Groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar (2012-2017) et leader du mouvement Aar Domi Senegal - Mouvement pour la République et la Démocratie, qui a ainsi passé sa première nuit en prison, sera jugé en flagrant délit dès jeudi prochain, 28 novembre 2024, informe l'un de ses avocats, Me El Hadji Diouf.

Moustapha Diakhaté avait été convoqué par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), qui l'a entendu vendredi dernier. A l'issue de cette audition, il a été placé en garde à vue et est poursuivi pour les délits d'«insulte proférées par le biais d'un système informatique», de «manoeuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique» et de «troubles politiques graves». Cela fait suite à des propos tenus lors de son intervention sur la chaîne privée 7TV, après les élections législatives anticipées du 17 novembre dernier. Il aurait traité les Sénégalais de «peuple maudit», pour avoir accordé la majorité parlementaire au parti au pouvoir (Pastef), lors de ces élections législatives anticipées.