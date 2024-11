Tunisie: Société de transport du Sahel - Accélérer l'acquisition de 50 nouveaux bus et prioriser le transport scolaire

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a appelé lundi à accélérer l'annonce d'un appel d'offres pour l'acquisition de 50 nouveaux bus sur un total de 103 bus destinés à la Société de Transport du Sahel (STS).

Présidant une séance de travail consacrée à l'examen de la situation de la STS, le ministre a souligné la nécessité d'accélérer la réparation et la maintenance de 20 bus articulés en panne dans un délai maximal d'un mois à compter d'aujourd'hui en accordant la priorité au transport scolaire, lit-on dans un communiqué du ministère des Transports.

Dans ce contexte, il a mis l'accent sur l'importance d'atteindre le taux de disponibilité de 68% enregistré à la rentrée scolaire 2023-2024, d'ici la mi-décembre 2024, contre 55 % actuellement.

Amri a appelé à renforcer le personnel de maintenance, en particulier dans certains domaines de spécialisation où l'entreprise manque de compétences, en coopération avec plusieurs autres entreprises régionales. Il a également souligné la nécessité d'améliorer le système d'information pour garantir une intervention rapide en cas de besoin et d'assurer une coordination totale avec la direction générale des transports terrestres et les directions régionales des transports à Mahdia, Sousse et Monastir, en leur fournissant régulièrement toutes les données techniques liées à la flotte, aux lignes et aux mouvements des passagers.

Le ministre a, en outre, souligné que la Société de Transport du Sahel qui couvre les gouvernorats de Mahdia, Sousse et Monastir, dispose de nombreux atouts lui permettant d'entamer une nouvelle étape sur la voie de la réforme. Selon le ministre, la situation actuelle de l'entreprise est le résultat d'accumulations, d'un manque de gouvernance et d'une absence de développement des méthodes de travail et de gestion adaptées aux problèmes actuels de l'entreprise, ce qui a eu un impact négatif sur son rendement, notamment dans le secteur du transport scolaire.

Le ministre a mis en avant l'importance de créer un environnement de travail approprié et d'instaurer un climat sain basé sur l'harmonie, la compréhension et l'union autour d'un objectif commun, à savoir, améliorer la situation de l'entreprise et redoubler d'efforts pour offrir des conditions de transport confortables et sécurisées.

Amri a souligné que tout obstacle au service public, quelle qu'en soit l'origine, fera l'objet de mesures répressives. Il a ajouté que l'État ne tolérera aucun acte portant atteinte à l'intérêt des citoyens ou aux acquis des entreprises publiques.