Tunisie: Le ministre de l'Economie invite les entreprises saoudiennes à investir au pays

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abd Al-Hafidh, a invité les responsables d'entreprises saoudiennes à se rendre en Tunisie afin de découvrir les nombreuses opportunités d'investissement disponibles, dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le climat des affaires.

Lors d'une réunion à Riyad, capitale saoudienne, en présence de l'assistant du ministre saoudien de l'Investissement, le ministre tunisien a souligné que le gouvernement tunisien accorde une grande importance à l'investissement privé, qu'il soit local ou international. Cette rencontre s'est tenue en marge de la Conférence mondiale sur l'investissement, qui a eu lieu du 25 au 27 novembre 2024.

Les entreprises présentes sont principalement actives dans les secteurs du tourisme, des énergies renouvelables, du commerce, des mines, de la production de matériaux de construction, des industries électriques et du développement immobilier. L'événement a également réuni des responsables de la Banque saoudienne de développement et de la Banque saoudienne pour l'exportation et l'importation.

Samir Abd al-Hafidh a insisté sur l'importance pour la Tunisie de concilier croissance économique et progrès social dans ses politiques et ses programmes de réformes et de développement. Il a également abordé les mesures en cours pour améliorer le climat d'investissement, notamment celles visant à renforcer la transparence, réduire la bureaucratie et fournir un soutien optimal aux investisseurs et aux porteurs de projets.

Le ministre a mis en avant les atouts concurrentiels de la Tunisie, notamment sa position géographique stratégique, son ouverture économique, la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées et sa stabilité politique. Il a par ailleurs salué la qualité des relations bilatérales entre la Tunisie et l'Arabie saoudite, soulignant l'engagement des deux pays à renforcer et diversifier leur coopération.

Abd al-Hafidh a réaffirmé, lors d'une session de dialogue pendant la conférence, l'importance de l'investissement privé dans la stimulation de la croissance et la création de richesses. Il a assisté à la séance d'ouverture officielle de la conférence aux côtés de l'ambassadeur de Tunisie à Riyad, Hicham El Ferraati, et de sa délégation, sous la présidence du ministre saoudien de l'Investissement.