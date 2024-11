Ethiopie: Les Éthiopiens ne seront plus connus par la faim, a souligné le Premier ministre Abiy.

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a fustigé la réédition caritatif de l'organisme de bienfaisance unique, Do They Know It's Christmas ? pour le 40e anniversaire, la qualifiant de réductionniste et de déshumanisante.

Le Premier ministre Abiy a dévoilé que la modernisation du secteur agricole et d'autres efforts de développement dans le pays indiquent que les futures sécheresses ne seront pas aussi catastrophiques.

Tout en reconnaissant les bonnes intentions derrière l'initiative Band Aid originale, Abiy a souligné que l'Éthiopie a connu une transformation substantielle depuis les années 1980.

Les commentaires du Premier ministre sont intervenus au milieu de la sortie d'une nouvelle version de la chanson, qui comprend toujours des stéréotypes dépassés malgré plusieurs tentatives de modernisation de ses paroles.

L'Éthiopie serait mieux developpé si elle est reconnue comme l'une des économies à la croissance la plus rapide, si ses sites antiques sont sur la liste de tous les voyageurs et si elle construisent le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique, a affirmé le Premier ministre Abiy.

L'Éthiopie est devenue autosuffisante en matière de production de blé et a entièrement remplacé les importations de blé et d'autres céréales.

Il a fait valoir que la chanson, qui perpétue les images d'une Éthiopie frappée par la famine, ne reflète pas la riche histoire, la culture et les progrès significatifs du pays, a souligné le Premier ministre Abiy.

L'Éthiopie est désormais l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique, avec des avancées notables dans l'agriculture et l'autosuffisance, a souligné Abiy.

« Il est frustrant de voir l'histoire ancienne, la culture, la diversité et la beauté de notre nation réduites à l'échec », a-t-il noté.

Il a également souligné que la famine ne définit pas l'Éthiopie ou l'Afrique, indiquant que de nombreuses nations africaines prospèrent, avec une vaste production agricole et des fleuves comme le Nil et le Congo façonnant l'identité du continent.

Le Premier ministre Abiy a ajouté que l'Afrique est un continent d'agriculteurs qui cultivent beaucoup, notamment 70 % du cacao mondial qui sert à fabriquer le chocolat consommé dans d'autres parties du monde.

Il a exprimé ses inquiétudes quant à l'impact de la chanson sur l'image mondiale de l'Afrique, affirmant que « la famine ne définit pas qui nous sommes en tant que nation ou continent », soulignant que les réalités historiques et modernes de l'Afrique sont bien plus complexes que le portrait simpliste de Band Aid.

En outre, Abiy a réitéré que l'accent devrait passer des approches basées sur la charité aux partenariats qui permettent aux nations africaines de relever leurs défis de manière indépendante.

Abiy a suggéré que les solutions de l'Afrique ne devraient pas venir de la pitié mais de partenariats significatifs qui reconnaissent le potentiel de croissance et de développement du continent.

En réponse à la réédition, Ed Sheeran, dont la voix a été utilisée dans une version précédente, a également exprimé son malaise, déclarant qu'il aurait préféré que sa contribution soit exclue du dernier remix.

Ed Sheeran a partagé un article sur les paroles de Band Aid qui « perpétuent des stéréotypes préjudiciables qui étouffent la croissance économique, le tourisme et l'investissement en Afrique plutôt que le partenariat ».

Il a reconnu que leur engagement humanitaire était admirable dans les années 80, mais il a souligné qu'une bonne cause qui n'a pas évolué avec le temps pourrait finir par faire plus de mal que de bien.