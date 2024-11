Egypte: Watercycle Technologies, fondée par des Égyptiens, conclut un financement de série A de 5,6 millions de dollars

Watercycle Technologies obtient 5,6 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A mené par Par Equity et soutenu par GMCA, Aer Ventures et University of Manchester Innovation Factory.

Watercycle Technologies a obtenu 5,6 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Par Equity, avec la participation de la Greater Manchester Combined Authority (GMCA), d'Aer Ventures et de l'Innovation Factory de l'université de Manchester.

Cofondée par Ahmed Abdelkarim, scientifique et entrepreneur égyptien, l'entreprise vise à développer ses systèmes de récupération de minéraux durables et peu coûteux pour des applications dans l'extraction de saumure et le recyclage de batteries.

La technologie de Watercycle s'attaque aux risques critiques liés à l'approvisionnement en minéraux et favorise l'économie circulaire en transformant les déchets en matériaux précieux, essentiels à la transition vers l'énergie verte. Depuis son essaimage en 2020 de l'université de Manchester, l'entreprise a produit plus de 100 kg de carbonate de lithium de qualité batterie. Le nouveau financement, qui comprend une subvention d'Innovate UK, permettra de soutenir le développement de produits, d'agrandir l'équipe et de favoriser de nouveaux partenariats commerciaux.

Points clés à retenir

Ce tour de table permet à Watercycle de développer ses activités en réponse à la demande croissante de minerais critiques, essentiels à la transition énergétique. L'innovation de l'entreprise offre des solutions potentielles aux défis mondiaux en matière d'approvisionnement, en particulier dans des secteurs tels que le recyclage des batteries et le dessalement de l'eau de mer.

Leur technologie pourrait remodeler l'économie circulaire, garantissant un avenir durable tout en répondant aux préoccupations environnementales. Le soutien important des investisseurs souligne l'importance de soutenir les entreprises de haute technologie pour relever les défis climatiques.