Maroc: Tenue à Rabat de la 4ème rencontre de l'initiative 'Interviews du futur'

Rabat — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a organisé, lundi à Rabat, la 4ème rencontre de l'initiative "Interviews du futur", avec pour objectif de discuter des perceptions d'éminents penseurs et d'universitaires internationaux sur l'avenir du monde islamique.

Initiée par le Centre de prospective stratégique de l'ICESCO, cette rencontre a été animée par le penseur britannique d'origine pakistanaise Ziauddin Sardar, autour du concept de "la futurologie dans les temps post-normaux".

A cette occasion, M. Sardar a indiqué que le monde traverse actuellement une période de transition au cours de laquelle les systèmes de pensée et d'action s'effondrent, tandis que de nouveaux systèmes continuent d'émerger, rendant ainsi les approches traditionnelles de résolution des problèmes et de prise de décisions "inadaptées" pour faire face aux défis contemporains.

Pour le penseur et futurologue, ces changements sont dus à l'effondrement des modèles traditionnels et à la tentative des individus de construire de nouveaux modèles, impactant ainsi notre vision de l'avenir, alors même que la confluence de changements rapides, généralisés, significatifs et simultanés crée cette incertitude, soutenue par la complexité, le chaos et de la contradiction.

A cet effet, il a appelé à l'intégration de la futurologie dans les systèmes éducatifs des pays du monde islamique, afin d'améliorer la conscience collective face aux changements mondiaux rapides.

Pour sa part, le directeur général adjoint de l'ICESCO, Abdelilah Benarfa, a relevé que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres qui visent à explorer le rôle des études en futurologie à la lumière des défis majeurs que connait le monde, en vue de renforcer la culture de la prospective dans le monde islamique.

Et de souligner que la tenue de ces débats découle de l'engagement de l'organisation à construire "des chemins inspirants et plus modernes dans des temps inhabituels", qui attache une grande importance au patrimoine culturel et civilisationnel pour contribuer à anticiper et planifier l'avenir de manière à rendre les efforts humanitaires plus efficaces.

Cette conférence vise à promouvoir les idées dotées d'un potentiel transformateur et débattre de sujets qui revêtent une importance accrue, dans une ère marquée par des mutations continues, des paradigmes économiques changeants, des défis sociétaux complexes et surtout des progrès technologiques sans précédent.