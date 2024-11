Tunisie: Grupo bimbo - Entre le pays avec l'acquisition de moulin d'or

Une grande nouvelle dans le monde de la boulangerie et de la pâtisserie: le plus grand groupe de boulangerie au monde, Grupo Bimbo, étend sa présence à 35 pays à travers le monde en acquérant le Groupe Moulin d'Or, le leader de la pâtisserie et des biscuits sucrés en Tunisie.

Le 2 avril 2024, au siège de SOPACO, sis à Jbel Oust - Zaghouan - Tunisie, Grupo Bimbo a annoncé officiellement son arrivée en Tunisie avec l'acquisition de Moulin d'Or. Et l'acheteur n'est pas des moindres.

Grupo Bimbo est un important acteur des snacks qui fabrique plus de 9.000 produits et possède l'un des plus grands réseaux de distribution directe au monde, avec plus de 57 000 itinéraires et plus de 151 000 associés. Ses actions sont cotées à la Bourse mexicaine (BMV) sous le symbole BIMBO, et sur le marché hors cote aux Etats-Unis avec un ADR de niveau 1, sous le symbole BMBO. Le rachat de Moulin d'Or est d'ordre stratégique, permettant à Grupo Bimbo de renforcer sa présence et sa croissance dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord (EMEA).

Mar Doňate, VP Transformation et IT chez Grupo Bimbo EMEA & leader de la région Afrique du Nord, a souligné: «Avec cette intégration, nous continuons à consolider notre présence dans la région EMEA aux côtés d'une entreprise de premier plan, telle que Moulin d'Or, en nous appuyant sur sa connaissance du marché local et des consommateurs tunisiens.

Notre objectif est de réaliser une synergie entre les deux projets, en ajoutant des capacités et en renforçant les cultures d'entreprise afin de mieux servir nos millions de consommateurs qui, chaque jour, choisissent nos produits pour leur qualité, leur saveur et leur fraîcheur». Le groupe possède 227 boulangeries et usines et plus de 1.500 centres de vente stratégiquement situés dans 35 pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique.

En effet, ses principales lignes de production fabriquent différentes sortes de pain: le pain tranché, les petits pains, les tortillas, les pains plats et les toasts. Aussi, les brioches, les pâtisseries et les gâteaux sucrés, les biscuits et les snacks salés, entre autres. De son côté, Emine Abid, directeur général de Grupo Bimbo Tunisie, ajoute : «La direction actuelle restera à la tête de la stratégie. Grupo Bimbo construira l'avenir en assurant la continuité et la consolidation de la marque

Moulin d'Or, fondée en 1987 par Imene & Souhail Ben Aissa. Moulin d'Or est une histoire de passion, très liée à l'histoire de Grupo Bimbo».

La passion pour l'industrie de la pâtisserie et de la biscuiterie de Moulin d'Or a perduré et s'est développée au fil des années pour mieux répondre aux besoins et aux envies variés des consommateurs tunisiens, ainsi que des clients dans d'autres pays via l'exportation. La société Moulin d'Or s'est développée en s'appuyant sur l'expertise de cette équipe et son savoir-faire. Elle est un leader dans la pâtisserie et la biscuiterie fines sucrées en Tunisie grâce à une équipe fidèle de 700 collaborateurs. en réalité, cette réussite repose sur des recettes généreuses élaborées avec passion, en choisissant les meilleurs ingrédients et en utilisant des outils industriels et des processus standardisés. Cette rigueur et cette qualité ont valu à

Moulin d'Or la certification ISO 22 000. Toujours en quête d'excellence, Moulin d'Or a su répondre aux attentes des consommateurs tunisiens en maintenant des normes de qualité élevées tout en proposant régulièrement de nouveaux produits. La société offre à ses consommateurs un portefeuille de produits divers avec plus de 70 références dans les catégories ; cake, génoise, biscuits, pains & dérivés, et aussi des snacks salés. Avec ce rachat, Moulin d'Or passe à une échelle supérieure en termes de croissance.