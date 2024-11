Maroc: ONU - M. Hilale élu président de la 6è Conférence pour l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient

Nations Unies (New York) — La Conférence pour l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et autres armes de destruction massive au Moyen-Orient vient d'élire, par acclamation, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, président de la 6è Conférence pour l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et autres armes de destruction massive au Moyen-Orient pour l'année 2025.

L'élection de M. Hilale arrive à un moment charnière de la Conférence marqué par la forte escalade des tensions au Moyen-Orient, la prolifération des risques d'une guerre nucléaire de grande envergure, la montée en puissance de la course aux armements, et le non-respect des engagements pris en matière de désarmement et de non-prolifération.

La Conférence du Moyen-Orient se tient en application d'une décision de l'Assemblée générale en 2018, et tire son mandat de la résolution sur le Moyen-Orient adoptée par la Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-prolifération (TNP) des armes nucléaires, qui a été chargée d'examiner le TNP et la question de sa prorogation. L'objectif ultime de cette Conférence est de négocier un traité juridiquement contraignant éliminant les armes nucléaires et autres armes de destruction massive de la région du Moyen-Orient.

La nomination de M. Hilale représente un témoignage de la confiance dont jouit le Maroc au sein des Nations Unies, et parmi les pays du Moyen-Orient, en particulier. De grandes attentes reposent sur la présidence marocaine en vue d'insuffler une nouvelle dynamique ambitieuse, capable de permettre à ce processus vital de mener ses travaux de manière transparente, ouverte, inclusive et orientée vers l'action.

Suite à son élection, l'ambassadeur a déclaré que les prochaines sessions de la Conférence sur le Moyen-Orient représentent une lueur d'espoir et une nouvelle opportunité de poursuivre les discussions sur de nombreux piliers susceptibles d'accélérer l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient.

Il a précisé que les efforts louables des Etats membres et observateurs de la Conférence doivent être confortés par des actes de "bonne foi" visant à renforcer les mesures de confiance et la résolution des défis techniques communs, afin que les actions soient opérationnelles et efficaces, notamment en ce qui concerne la préservation des acquis réalisés et le renforcement de la coopération régionale entre les États membres après la ratification, dans les années à venir, du Traité décrétant une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient.

Le Secrétaire général de l'ONU, par le biais de son porte-parole, a félicité le Maroc pour son élection et lui a adressé ses meilleurs voeux de succès pour sa nomination à la présidence de la 6ème session de la Conférence.

M. Hilale compte à son actif plus de 30 ans d'expérience directe au sein des Nations Unies. Il avait présidé la première Commission de l'Assemblée générale chargée du désarmement et de la sécurité internationale en 2021. Il a présidé la Conférence du désarmement en 2004, à Genève.

Il a également représenté le Maroc au sein du Comité international des experts juridiques chargé de l'application de la Convention interdisant l'usage des armes chimiques en 1993.