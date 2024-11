La Valette — La délégation marocaine ayant pris part aux travaux de l'Assemblée Politique du Parti Populaire Européen (PPE), tenue les 21 et 22 novembre à La Valette (Malte), a mis en avant le rôle crucial du Royaume dans la sécurité régionale, l'énergie durable et la coopération internationale.

Lors de cette Assemblée ayant réuni des dirigeants politiques européens et méditerranéens pour débattre des grands défis stratégiques de la région, M. Lahcen Haddad, représentant du Parti de l'Istiqlal, a mis en lumière les initiatives stratégiques portées par le Maroc, démontrant son engagement en faveur d'un avenir résilient et prospère pour la région euro-méditerranéenne.

Il a, dans ce cadre, présenté l'Initiative AAA (Adaptation of African Agriculture), lancée en 2016, comme une réponse innovante au défi du changement climatique, notant que cette initiative vise à renforcer la résilience de l'agriculture africaine grâce à des pratiques durables et à un soutien technique accru, contribuant ainsi à stabiliser les communautés rurales et à limiter les migrations forcées.

De même, il a mis en avant le rôle du Maroc, en tant que leader émergent dans les énergies renouvelables, ainsi que le potentiel du Royaume dans le développement de l'hydrogène vert, grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs comme TotalEnergies.

Il a également évoqué le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, un corridor énergétique transafricain et transméditerranéen essentiel pour renforcer l'accès à l'énergie en Afrique de l'Ouest et stimuler la coopération régionale.

En matière de sécurité régionale, M. Haddad a alerté sur les menaces sécuritaires croissantes dans la région, notamment l'utilisation de drones et missiles iraniens par le front polisario, opérant depuis le sol algérien, appelant l'Union européenne et le PPE à adopter une approche ferme pour préserver la stabilité en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen.

Sur un autre registre, il a souligné le rôle du Maroc en tant que co-hôte de la Coupe du Monde 2030, renforçant ainsi les liens culturels et politiques entre les nations et illustrant l'impact positif du sport sur la coopération internationale.

De son côté, M. Mustapha Baitas, représentant du Rassemblement National des Indépendants (RNI), a appelé à une relation renouvelée entre l'Union Européenne et ses voisins du sud, basée sur l'équité et la coopération stratégique.

Abordant la lutte contre la fuite des cerveaux, il a insisté sur l'importance de trouver des solutions durables pour endiguer l'exode des talents, en investissant dans des systèmes locaux et en établissant des partenariats bénéfiques pour les deux rives de la Méditerranée.

Il a aussi mis en avant la nécessité de garantir la pérennité des accords bilatéraux, comme étant un pilier essentiel pour maintenir une coopération solide et durable.

En ce qui concerne la transition énergétique, M. Baitas a rappelé le rôle de premier plan du Maroc dans la transition énergétique mondiale, en s'appuyant sur ses ressources renouvelables et ses infrastructures avancées pour développer l'hydrogène vert.

Il a également souligné l'importance de ce projet stratégique pour diversifier les sources d'énergie et renforcer l'intégration économique et énergétique entre l'Afrique et l'Europe, plaidant pour une réforme des outils de voisinage, en insistant sur la nécessité d'un dialogue inclusif et concerté avec les pays partenaires afin d'assurer leur efficacité et leur pertinence.

Représenté par le Parti de l'Istiqlal et le RNI, le Maroc s'affirme ainsi comme un acteur clé dans la construction d'une Méditerranée de paix, de prospérité et de solidarité. L'Assemblée Politique du PPE a constitué une plateforme essentielle pour approfondir le dialogue entre les partenaires régionaux et explorer de nouvelles pistes de coopération stratégique.