Tunisie: Échappées belles - Village de Béni Mtir - L' irrésistible appel de la nature !

Partir vers une échappée belle en dehors des vacances scolaires a ses avantages. C'est l'opportunité de voyager à prix abordables, sereinement et loin de la foule. Il s'agit vraiment d'un plaisir que cherchent plusieurs personnes. Aller dans des lieux atypiques et authentiques, profiter de la nature sont vraiment sources de bonheur et de plaisir. En ce moment de l'année où les températures commencent à baisser, plusieurs endroits à travers notre beau pays appellent les amateurs de la nature à voyager en temps décalé et à s'épanouir dans des destinations coups de coeur.

Vous cherchez une vraie déconnexion de la ville ? Vous êtes en quête de lieux de détente et de calme en solo, en famille ou entre amis ? C'est le moment idéal de l'année. Le temps d'un week-end suffit pour une échappée belle à Beni Mtir pour se ressourcer, faire un plein d'énergie et réduire le stress. Ce voyage ne nécessite pas beaucoup de préparations. En voiture ou en transport en commun, il suffit d'effectuer le saut et faire votre première échappée !

Beni Mtir est un village du Nord-Ouest de la Tunisie, situé dans la région montagneuse de Kroumirie à quelques kilomètres d'Aïn Draham. Il est inscrit dans la liste des communes touristiques.

Le village est unique. Son architecture est à l'origine de son originalité et sa singularité. Il a été créé en 1948 par le Protectorat français pour loger les ingénieurs et les ouvriers qui travaillaient dans le chantier de construction du grand barrage. Heureusement, le village a conservé son architecture originale et typique à la suite d'un décret municipal : toits en tuiles et façades identiques avec volets noirs et cadres rouges. L'ancienne église s'est transformée en jardin d'enfants.

A quelques mètres, on trouve la mosquée. Les anciens chalets abritent les bureaux des différentes administrations... Un autre aspect insolite du village fait rêver les visiteurs : ces belles maisons sont implantées dans la montagne avec leurs tuiles rouges et leurs anciennes cheminées. Tout autour s'étendent les forêts de chênes. En sillonnant les ruelles de ce magnifique village, le visiteur voyage dans l'histoire. Que chercher mieux qu'une échappée belle loin du béton, au coeur de la nature.

Le plaisir de la découverte ne s'arrête pas au niveau du village, les visiteurs peuvent visiter le barrage, les cascades et faire des randonnées dans les forêts avoisinantes. Ainsi, entre village, forêt et lac de barrage, le voyageur découvre des sites exceptionnels pour passer des instants uniques en pleine nature loin des soucis quotidiens. De ce fait, pour vivre des moments de bonheur, nul besoin de dépenser une fortune.

Pour ceux qui veulent passer quelques jours dans la nature, il y a des chalets nichés au coeur de la nature. Et pour ceux qui adorent le camping en tente et veulent faire le plein d'adrénaline, il existe un centre aménagé sur la rivière de Beni Mtir, ce centre peut accueillir les campeurs avec leurs tentes et les visiteurs qui souhaitent loger dans des bungalows et dans les treehouses. Ce lieu est un paradis sur terre pour les gens qui adorent la nature et aiment les randonnées. Bon voyage !