Afrique du Nord: Sahara occidental - Le CNASPS participe à la 48e conférence de l'EUCOCO à Lisbonne

Alger — Une délégation du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), conduite par son président, Saïd Ayachi, participera aux travaux de la 48e conférence de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), prévus du 28 au 30 novembre à Lisbonne (Portugal), a indiqué lundi un communiqué du CNASPS.

Cette rencontre rassemblera l'ensemble des comités de soutien des sociétés civiles solidaires avec la lutte du peuple sahraoui. Elle abordera les dernières actualités du dossier du conflit du Sahara occidental, et fera l'évaluation de la concrétisation des objectifs fixés par la 47e édition de l'EUCOCO, selon la même source.

"La 48e EUCOCO tracera également son programme d'action pour l'année 2025, et s'articulera autour de quatre grands axes : l'action politique et la communication, la consolidation de l'Etat sahraoui, les violations répétées des droits humains dans les territoires occupés du Sahara occidental et la situation des prisonniers politiques sahraouis, ainsi que la spoliation des ressources naturelles sahraouies", a fait savoir le communiqué. Les participants à la conférence auront à adopter les conclusions de ces 4 ateliers, "conclusions qui vont charpenter les activités des différents comités de solidarité".

Le CNASPS a souligné qu'"il est prévu qu'une action particulière sera accordée à la stratégie de communication qui sera retenue par les conférenciers, de sorte à relayer médiatiquement et avec un maximum d'efficacité le message de la juste lutte du peuple sahraoui". La même source a informé que les conférenciers "dénonceront les violations récurrentes des droits de l'Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental, la situation dangereusement dégradée des prisonniers politiques sahraouis, et le pillage organisé des ressources naturelles sahraouies par le régime marocain d'occupation".

"Pour la première fois, il est organisé en marge de la conférence, une rencontre entre les représentants des syndicats qui vont développer un plan de la solidarité syndicale avec la lutte du peuple sahraoui et avec les travailleurs sahraouis", a poursuivi le document. Et de conclure : "La délégation algérienne, dans son ensemble, illustrera la position constante de l'Algérie, conforme au droit international, et appelant à son application immédiate par l'organisation rapide d'un referendum d'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui".