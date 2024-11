Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha reçu par le vice-Premier-ministre, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur du Koweït

Alger — Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a été reçu, lundi, à Koweït, par le vice-Premier-ministre, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur de l'Etat du Koweït, Sheikh Fahd Youssef Saoud Al-Sabah, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Au deuxième jour de sa visite officielle à l'Etat du Koweït, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a été reçu, aujourd'hui 25 novembre 2024, par Sheikh Fahd Youssef Saoud Al-Sabah, Vice-Premier-ministre, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur de l'Etat du Koweït", précise la même source.

L'audience, qui s'est déroulée en présence du Chef d'Etat-major adjoint de l'armée, de hauts responsables de l'armée koweïtienne, de l'ambassadeur d'Algérie au Koweït, M. Abdelkader Kacimi El Hassani, et des membres de la délégation militaire algérienne, a été consacrée à "l'évaluation de l'état de la coopération militaire bilatérale entre l'Algérie et l'Etat du Koweït, deux pays qui partagent des relations fraternelles fortes et distinguées, incarnées par les positions modérées et honorables des deux pays frères à l'égard des questions internationales et régionales", indique le communiqué.

Lors de cette rencontre, le Général d'Armée Chanegriha a exprimé "les marques de sa considération et gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation, en souhaitant que cette visite contribuera à l'approfondissement des relations de coopération qui lient les deux pays".

Le Général d'Armée a transmis au Sheikh Fahd Youssef Saoud Al-Sabah "les salutations du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en réitérant son aspiration à hisser la coopération militaire bilatérale entre les deux armées aux plus hauts niveaux".

Pour sa part, Sheikh Fahad Youssef Saoud Al-Sabah a fait part "de sa joie de recevoir M. le Général d'Armée et sa satisfaction du niveau d'entente qui caractérise les relations bilatérales entre les deux pays sur plusieurs questions régionales et internationales, une entente qui peut être encore renforcée par l'élargissement des domaines de coopération à l'avenir".

Le Général d'Armée s'est également entretenu avec le Chef d'Etat-major adjoint de l'Armée koweïtienne, le Général-major pilote Sheikh Sabah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, relève la même source.

Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de hauts responsables des deux pays, "les deux parties ont évoqué les relations militaires bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer dans une perspective d'avenir qui tient compte des intérêts des deux peuples frères".

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution aux termes de laquelle "il a salué l'accueil exceptionnel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation, par les autorités koweïtiennes, en soulignant la densité des relations entre les deux pays frères et la disposition de l'Armée nationale populaire à asseoir un partenariat solide et durable avec les frères de l'Etat du Koweït".

Pour sa part, le Chef d'Etat-major adjoint de l'armée koweïtienne a félicité le Général d'Armée "pour sa nomination dans les fonctions de ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire".

Par ailleurs, il a exprimé "sa satisfaction du niveau d'entente qui caractérise les relations de coopération militaire bilatérale entre les deux pays, qui pourraient être renforcées davantage à la faveur de cette visite, et ce, avant de remercier le Général d'Armée d'avoir honoré cette invitation".

Par la suite, le Général d'Armée s'est rendu à l'Ecole d'Etat-major interarmes Moubarak Al-Abdoullah, "où il a reçu des explications exhaustives sur cet important établissement de formation militaire, ainsi que sur les programmes de formation et d'instruction dispensés".

A cet égard, le Général d'Armée a exprimé "son appréciation du niveau de cette structure de formation en formulant le souhait de jeter les bases d'une future coopération bilatérale, qui permettra l'échange d'expériences avec les frères koweïtiens dans le domaine de la formation".

Au siège du ministère koweïtien de la Défense, le Général d'Armée a eu un entretien avec le Secrétaire général du ministère de la Défense, Cheikh Dr. Abdoullah Mechaal Al-Sabah, au cours duquel "les deux parties ont évoqué les relations bilatérales distinguées qu'entretiennent les deux pays et les moyens de les renforcer dans une démarche prospective qui tient compte des intérêts des deux peuples frères et des relations historiques et fraternelles qui les unissent".

A cette occasion, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a prononcé une allocution dans laquelle "il a exprimé sa joie de visiter l'Etat du Koweït, en souhaitant que cette visite impulsera un nouvel élan aux relations entre les deux pays", conclut le communiqué.