Afrique: Montée des régimes militaires sur le continent - Un retour qui n'augure rien de bon

Ces dernières années, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Soudan et la Guinée ont connu une vague de coups d'État militaires. Après une longue période de déclin, les régimes militaires, font leur retour sur la scène politique africaine.

Les putschistes ont réprimé les manifestations, bâillonné les médias et fait couler beaucoup de sang de civils au nom de la sécurité publique. Ils prétendent protéger leur peuple d'ennemis internes et externes, certains inventés pour justifier leur prise de pouvoir, d'autres bien réels (si les régimes militaires ont sans doute aggravé l'extrémisme violent, ils ne l'ont pas créé).

Les généraux s'affrontent autant entre eux qu'avec les ennemis, ce qui a conduit à un double coup d'État au Burkina Faso et à une véritable guerre civile au Soudan.

En Afrique de l'Ouest, les soldats ont bouleversé l'ordre géopolitique, repoussant la France et les États-Unis, tout en se rapprochant de la Fédération de Russie (ou plus précisément des mercenaires financés par la Russie).

Les observateurs extérieurs, et un bon nombre d'initiés, ont été pris au dépourvu par ces événements. En effet, le régime militaire, avec son esthétique terne et ses atours de guerre froide, semblait être une relique du passé. Les explications de ce retour se sont principalement concentrées sur l'ingérence des étrangers, en particulier la Russie. D'autres mettent l'accent sur le vice inhérent aux États africains (les faiblesses présentes dès le début de l'indépendance, notamment la pauvreté et la corruption), qui ont conduit au désenchantement vis-à-vis de la démocratie.

Je suis un historien militaire, et ces dernières années, j'ai observé avec inquiétude que l'histoire que j'écrivais sur les dictatures militaires des années 1980 est dans l'air du temps. Le régime militaire a des racines profondes, comme le montre mon livre en libre accès Soldier's Paradise : Militarism in Africa After Empire. Les coups d'État de ces dernières années sont un retour à l'une des traditions politiques les plus importantes de l'Afrique indépendante : le militarisme.

Le militarisme, ou gouvernement par les soldats, est une forme de gouvernement où les objectifs militaires se confondent avec la politique et où les valeurs des forces armées deviennent les valeurs de l'État dans son ensemble.

La récente série de coups d'État en Afrique de l'Ouest ne peut être comprise que dans la perspective à long terme de l'histoire postcoloniale. Les régimes militaire se distinguaient par leur capacité d'innovation en matière de brutalité. Ils ont établi de nouvelles règles, de nouvelles institutions et de nouvelles normes sur la manière dont les gens devaient interagir. Ils promettaient de faire de l'Afrique un paradis où la l'ordre et la prospérité règnent.

Les régimes militaires africains

Les militaires gouvernent par la force et non par le consensus, mais leur verve disciplinaire plaît à beaucoup. Forcer la population à se soumettre, parfois de manière violente, séduisait ceux qui pensaient que le monde était devenu trop chaotique. L'indépendance n'a pas toujours été synonyme de liberté, et les idées rigides des soldats ont façonné la décolonisation d'une manière que nous commençons seulement à comprendre.

Longtemps submergé par des courants idéologiques plus porteurs d'espoir, le militarisme refait surface sur la scène politique en Afrique. Mon livre décrit l'origine du militarisme et les raisons de sa longévité.

Mesquin et paranoïaque

Entre 1956 et 2001, il y a eu environ 80 coups d'État réussis, 108 coups d'État ratés et 139 tentatives de coups dans toute l'Afrique au sud du Sahara. Certains pays ont connu de nombreux coups d'État (le Soudan est en tête avec 18 tentatives connues depuis 1950) tandis que d'autres n'en ont connu aucun (comme le Botswana). Mais même dans les pays où l'armée n'était pas aux commandes, la menace d'une prise de pouvoir par les militaires a influencé la manière dont les civils gouvernaient.

Les coups d'État réussis ont donné naissance à des régimes militaires d'une remarquable longévité. Leurs dirigeants ont promis que leurs régimes seraient « transitoires » et qu'ils rendraient le pouvoir aux civils dès qu'ils le pourraient.

Peu l'ont fait, et dans certains pays, le régime militaire a duré des décennies. Cela pouvait prendre la forme d'une stabilité morbide où un seul roi-soldat régnait pendant toute une génération (comme au Burkina Faso), ou d'une agitation constante où une junte cédait la place à une autre (comme au Nigéria). Ces gouvernement militaires faisaient montre de mesquinerie et de paranoïa: chaque officier savait que derrière lui, une file de rivaux guettait le moment opportun pour s'imposer.

Dans ces « révolutions », comme les putschistes appelaient leur prise de pouvoir, une nouvelle idéologie émergeait. Le militarisme est une vision cohérente et relativement homogène de la société, même si tous les régimes militaires ne sont pas identiques. Il avait ses propres valeurs politiques (obéissance, discipline), morales (honneur, bravoure, respect du rang) et une logique économique (l'ordre, qui, promettait-on, apporterait la prospérité).

Elle avait une esthétique distinctive et une conception de ce que l'Afrique devrait incarner. Les principes internes de l'armée devenaient les principes politiques dominants. Les officiers finirent par croire que la même formation qui transformait les civils en soldats pouvait également transformer leurs pays en profondeur. Certains croyaient même, de façon ironique, que seule une discipline rigoureuse permettrait d'atteindre la véritable liberté.

Les officiers de l'armée qui ont pris le pouvoir ont essayé de remodeler leurs sociétés selon des principes militaires. Ils avaient des projets utopiques et leur idéologie ne pouvait se résumer aux grandes idées de leur époque, comme le capitalisme et le communisme. Il y a eu des régimes militaires de gauche, de droite et du centre, radicaux et conservateurs, nativistes et internationalistes.

Le militarisme était une idéologie indépendante, qui ne se résumait pas au libéralisme américain, au socialisme soviétique ou au néocolonialisme européen habillé d'un uniforme. Des étrangers puissants tiraient certaines ficelles de la politique africaine, mais pas toutes, et les officiers étaient fiers de ne suivre les ordres de personne d'autre que les leurs.

La tyrannie militaire

Une partie de l'attrait du militarisme réside dans son indépendance anticonformiste, et les régimes militaires s'attirent les faveurs du public en coupant les liens avec les étrangers impopulaires, comme le Niger et le Burkina Faso l'ont fait avec la France en 2023.

Les soldats dirigent leur pays comme ils font la guerre. Pour eux, la politique était un combat, et l'objectif était de "triompher", même si cela impliquait des dommages collatéraux. Le combat était leur métaphore de la politique. Leur objectif était de gagner - et ils acceptaient que des gens soient blessés en cours de route.

Mais à quoi ressemblait la « victoire » lorsque l'ennemi était leur propre peuple ? Ils ont déclaré la guerre à l'indiscipline, à la drogue et à la criminalité. Pour les civils, tout cela était difficile à distinguer de la tyrannie, et le régime militaire ressemblait à une longue et brutale occupation.

Aucune dictature militaire n'a réussi à créer l'utopie martiale promise par les soldats. D'autres parties du gouvernement se sont opposées aux plans des militaires, et les systèmes judiciaires africains se sont révélés des adversaires particulièrement redoutables. Les groupes de la société civile les ont combattus bec et ongles, et les défis sont venus de l'étranger, en particulier de la diaspora africaine.

Comme pour la plupart des révolutions qui échouent, les militaristes ont reproché aux populations au public de ne pas adhérer à leur vision et aux étrangers de les saboter. C'est ce qu'ils font aujourd'hui aussi.

Les régimes militaires actuels ne semblent pas avoir les mêmes visions à long terme que leurs prédécesseurs, mais plus ils restent au pouvoir, plus ils sont susceptibles de commencer à élaborer des plans. Malgré toutes leurs promesses de retourner à la caserne, ils ne semblent pas près d'y aller.

Si nous essayons d'anticiper ce que les régimes militaires du continent pourraient faire ensuite, il est logique de se tourner vers le passé. À la fin du XXe siècle, les régimes militaires ont promis de faire de l'Afrique un « paradis pour les soldats ». Cette promesse fait partie de leur stratégie aujourd'hui.

Samuel Fury Childs Daly, Associate Professor of History, University of Chicago