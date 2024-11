Dans les eaux froides et limpides de la plage de Boulders au Cap, les manchots nagent parmi les touristes. : ces palmipèdes sont menacés de disparition. La faute au changement climatique?

analyse

En octobre 2024, le pingouin d'Afrique est devenu la première espèce de manchot au monde à être inscrite sur la liste des espèces en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Il s'agit d'un triste record pour le seul manchot d'Afrique, qui est au bord de l'extinction.

Comment en est-on arrivé là ? Les manchots du Cap (Spheniscus demersus) ne se trouvent qu'en Namibie et en Afrique du Sud. Leur population diminue depuis les années 1800. À cette époque, ils étaient brûlés dans les chaudières des navires, leurs oeufs étaient récoltés et consommés comme un mets délicat, et leurs nids étaient détruits par les récolteurs de guanos à la recherche d'une riche source d'engrais.

Ces activités ne sont heureusement plus autorisées. Les manchots du Cap sont protégés par la loi sur la protection des oiseaux de mer et des phoques d'Afrique du Sud depuis 1973 (et plus récemment par le Règlement relatif aux espèces marines menacées ou protégées depuis 2017).

Ces lois et règlements interdisent la capture de manchots ou de leurs oeufs, ainsi que toute atteinte intentionnelle à ces animaux. Les engrais n'utilisent plus de guano (excréments d'oiseaux marins). En revanche, le manque de proies (petits poissons pélagiques, tels comme les sardines et les anchois) est devenu le principal problème des manchots à partir du début des années 2000.

Les impacts du changement climatique sur la distribution et l'abondance de leur nourriture, ainsi que la concurrence avec les pêcheries industrielles, ont contribué à une réduction de 70 % de la population de ce manchot entre 2000 et 2024.

Nous sommes un groupe de scientifiques issus d'universités et d'organisations non gouvernementales qui, depuis des années, travaillons sur des solutions pour sauver le manchot du Cap. Aujourd'hui, si le gouvernement sud-africain ne prend pas des mesures urgentes pour protéger cette espèce, il est probable qu'elle aura disparu d'ici 2035. À l'heure actuelle, il reste moins de 20 000 oiseaux sauvages.

Les manchots sont des espèces indicatrices. Leur disparition témoigne de la détérioration de l'écosystème dont ils dépendent. Celui-ci, tout comme de nombreuses autres espèces, notamment les poissons exploités par la pêche industrielle, est gravement menacé. En protégeant l'habitat du manchot du Cap, notamment en limitant l'exploitation de ses proies, nous protégeons les autres espèces qui en dépendent.

Les manchots sont également importants pour l'économie, car ils génèrent des revenus grâce au tourisme.

Les actions de conservations positives

La destruction de l'habitat de nidification des manchots du Cap a été partiellement compensée par l'installation de nids artificiels dans leurs colonies. De nouvelles recherches ont montré que ces nids améliorent de 16,5 % la production de poussins à l'envol par rapport aux nids naturels de surface ou sous des buissons, qui restent vulnérables aux éléments.

Les mesures visant à augmenter la disponibilité des proies des manchots africains ont également porté leurs fruits. Le gouvernement sud-africain a notamment interdit la pêche autour des zones de reproduction des pingouins entre 2008 et 2019, dans le cadre d'une expérience scientifique.

Le gouvernement a fermé la pêche industrielle aux sardines et aux anchois dans un rayon de 20 km autour de Robben Island sur la côte ouest et de l'île Sainte-Croix dans la baie d'Algoa pendant trois ans. Pendant cette période, la pêche industrielle autour des colonies de manchots voisines de Dassen Island et Bird Island était toujours autorisée. La fermeture a été alternée tous les trois ans jusqu'en 2019 pour voir si elle avait un impact sur les populations de manchots.

Les résultats ont été positifs. Les manchots ont pu attraper des poissons avec moins d'efforts et la condition corporelle de survie de leurs poussins. La population a augmenté d'environ 1 % - une petite augmentation, mais très importante, étant donné que les manchots étaient déjà menacés d'extinction.

En parallèle, le Plan de gestion de la biodiversité du manchot africain a été publié en 2013. Ce plan se concentre sur la gestion des prédateurs, tels que les otaries à fourrure du Cap et les goélands de varech, et sur le sauvetage des oeufs et des poussins abandonnés. Des milliers de manchots ont été sauvés et relâchés dans la nature au fil des ans.

Ce qui reste à faire

Malgré ces efforts, la population de manchots du Cap a continué de chuter, encore plus rapidement à partir du milieu des années 2010. Cela est principalement dû à l'effondrement soudain de la colonie de l'île Sainte-Croix, qui était alors la plus grande colonie de manchots du Cap au monde.

Cet effondrement a coïncidé avec l'établissement d'activités d'avitaillement en mazout de navire à navire (ravitaillement des navires en mer plutôt que dans les ports) dans la baie d'Algoa en 2016. Depuis, quatre marées noires ont eu lieu pendant que les navires se ravitaillaient.

Cette pratique d'avitaillement des navires a également augmenté la pollution sonore sous-marine en raison d'une multiplication par dix du trafic maritime dans la baie.

Nos recherches antérieures ont révélé que les manchots du Cap sont très sensibles au bruit sous-marin. Le bruit des navires ou des études sismiques recherchant du gaz ou du pétrole chasse les manchots de leurs zones d'alimentation traditionnelles.

Cet effort additionnel dans leur recherche de nourriture coûte de l'énergie aux manchots africains, souvent à un moment où ils n'en ont pas à dépenser. Les manchots ont besoin de réserves d'énergie avant d'entamer leur mue annuelle, au cours de laquelle ils restent à terre pendant trois semaines sans manger pour remplacer toutes leurs plumes. S'ils ne trouvent pas suffisamment de nourriture avant ou après cette période de stress, ils meurent.

Peut-on encore sauver le manchot du Cap ?

Oui. L'utilisation expérimentale de zones d'interdiction de pêche dans les zones de reproduction des manchots a pris fin en 2019. Un groupe d'experts internationaux a alors été nommé par le gouvernement sud-africain pour évaluer les résultats scientifiques de l'expérience et suggérer une voie à suivre.

Le groupe d'experts a déclaré que des zones d'interdiction de pêche devraient être mises en place autour de toutes les colonies. Il a recommandé une technique pour délimiter ces zones en équilibrant les avantages pour les manchots et les coûts pour les pêcheries.

Mais le gouvernement n'a pas suivi ces recommandations et a mis en place des zones de fermeture de pêche visant à minimiser les pertes économiques pour les pêcheries, et non à conserver les manchots. Par exemple, il a fermé la pêche dans certaines zones où les manchots ne chassent pas le poisson.

En mars 2024, l'organisation non-gouvernementale à but non lucratif BirdLife South Africa et la South African Foundation for the Conservation of Coastal Birds, représentées par le Biodiversity Law Centre, ont demandé à la Haute Cour de Pretoria d'examiner et d'annuler la décision prise en août 2023 par la ministre de l'Environnemnt concernant les fermetures de la pêche autour des principales colonies de reproduction des manchots africains. L'affaire est toujours en cours.

Entre-temps, l'avitaillement dans la baie d'Algoa a été temporairement interrompu après que le South African Revenue Service a retenu cinq navires en septembre 2023 sur la base d'allégations d'infraction à la législation douanière.

Par la suite, de légères augmentations de la population de manchots de l'île Sainte-Croix ont été observées pour la première fois depuis près de dix ans.

Les manchots du Cap peuvent revenir lorsque les conditions environnementales sont bonnes. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales continuent de travailler dur pour limiter l'impact des diverses menaces qui pèsent sur les manchots. Mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger leur habitat de recherche de nourriture (l'océan autour de leurs colonies) contre les activités polluantes. Ils doivent être protégés de la concurrence des pêcheries industrielles pour l'approvisionnement en poissons.

Le Dr Lauren Waller de l'Endangered Wildlife Trust a contribué à cet article.

Lorien Pichegru, Adjunct professor, Nelson Mandela University

Alistair McInnes, Research Associate, Nelson Mandela University

Katrin Ludynia, Honorary Research Associate and Research Manager at SANCCOB, University of Cape Town

Peter Barham, Professor emeritus, University of Bristol