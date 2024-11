Tunisie: Finances publiques - Le pays vise un taux d'endettement de 76,39 % en 2027

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a indiqué mardi, lors d'une plénière commune entre l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), sur le projet de loi de finances de l'année 2025, que le taux d'endettement de la Tunisie par rapport au Produit intérieur brut (PIB), poursuivra sa tendance baissière, pour passer de 82,23% en 2024 à 80,46% en 2025 et 76, 39% en 2027.

Nemsia a souligné que le gouvernement oeuvre selon les orientations du projet de loi de finances de l'année 2025, à atteindre ces objectifs à travers l'amélioration du résultat primaire du budget et la maîtrise du coût de la dette publique, ainsi que la baisse progressive du déficit budgétaire qui devra passer de 6,3% du PIB, en 2024 à 5,5% en 2025. Et de poursuivre que le déficit budgétaire enregistrera une régression de 4,7% en 2026 et de 3,6 % en 2027.

D'après la ministre, ceci exige la concrétisation de quelques indicateurs, dont la réalisation d'un taux de croissance dans la limite de 3,2% en 2025 et la préservation de la stabilité de la valeur du dinar, la réduction du volume de la dette extérieure pour éviter l'impact des cours de change et le recours à l'endettement intérieur.

Elle a souligné que tous ces facteurs contribueront à réduire les besoins de financement de 17,1% du total du PIB en 2024 à 15,4% % en 2025, 12% en 2026, pour atteindre 10% en 2027.

Nemsia a précisé que le projet de loi de finances 2025 traduit une vision claire du projet social de l'État, en vue d'atteindre l'équilibre entre les dimensions économique et sociale, ainsi que le développement durable. Ce projet s'inscrit dans le cadre une vision sur le long terme conforme à la réalité du pays et aux changements mondiaux et régionaux.