Afrique: Le Gabon à la 2è Assemblée Générale du Réseau des Femmes Médiatrices d'Afrique Centrale à Malabo

La deuxième Assemblée Générale du Réseau des Femmes Médiatrices d'Afrique Centrale (REFEMAC), se tient à Malabo du 26 au 27 novembre 2024. Le Gabon, à travers le Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon (Renafem-Ga), prend part à ce rendez-vous de la Guinée Equatoriale. Le Renafem-Ga est représenté par sept médiatrices. Il est conduit par sa présidente Elisabeth Ngoua Mbina et l'Honorable Pépécy Ogouliguende, Présidente du Comité des Sages.

La capitale de la République de Guinée Equatoriale accueille, deux jours durant, la deuxième Assemblée Générale du Réseau des Femmes Médiatrices d'Afrique Centrale (REFEMAC). Le thème retenu à cet effet est : "Le cadre de décentralisation du Réseau des Femmes Médiatrices de l'Afrique Centrale".

Le Gabon est représenté par le Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon, dont sept médiatrices. Cette délégation est conduite par Elisabeth Ngoua Mbina et Pépécy Ogouliguende, respectivement Présidente et Présidente du Comité des Sages. Le Gabon aura l'occasion de présenter son Réseau National ainsi que les activités fortes menées à ce jour.

L'objectif de cette deuxième Assemblée Générale régionale du Réseau des Femmes Médiatrices (REFEMAC) de la CEEAC vise à accélérer l'opérationnalisation du REFEMAC dans les Etats-membres à travers la structuration des antennes nationales. Il s'agit plus spécifiquement :

- Examiner et valider les modalités (feuille de route des prochaines étapes) de structuration des antennes nationales du Réseau des Femmes Médiatrices de la CEEAC ;

- Présenter le plan d'action de l'Agenda Commun sur la promotion des droits et l'autonomisation des femmes en Afrique centrale et l'initiative relative à l'élaboration d'une convention sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Afrique Centrale en vue d'une appropriation de leur développement ;

- Adopter le cadre de décentralisation et le code de bonne conduite du REFEMAC.

Pour rappel, le 19 janvier 2022, la XXème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) tenue en République du Congo a adopté la Déclaration de Kinshasa par Décision n° 002/CEEAC/CCEG/XX/22 relative à l'implication des femmes dans les processus de prévention, médiation et de consolidation de la paix en Afrique Centrale dont l'un des articles recommande à la Commission de la CEEAC de prendre toutes les mesures pour l'opérationnalisation du Réseau des Femmes Médiatrices de la CEEAC. Toutes ces décisions et conclusions recommandent l'opérationnalisation du REFEMAC avec la mise en place des antennes au niveau national qui favorisera sa coopération, collaboration et complémentarité aux niveaux local et communautaires.

C'est sur la base de cette recommandation que le Gabon a mis en place officiellement, le 9 février 2024, son réseau national.

En tant que mécanisme subsidiaire du Groupe des Sages de la CEEAC, pilier pour la diplomatie préventive et la prévention des conflits de la CEEAC, le Réseau des Femmes Médiatrices de l'Afrique Centrale est mis en place pour promouvoir la complémentarité et la participation significative des femmes à la prévention et à la médiation des conflits, y compris les processus de dialogue communautaires et actions humanitaires.

En Décembre 2022 à Durban, en Afrique du Sud, la CEEAC commençait le processus d'opérationnalisation du REFEMAC par la mise en place en place des membres du Comité de Pilotage du réseau qui ont travaillé sur la structure de gouvernance, la feuille de route et le plan d'action du réseau.

Le cadre de décentralisation présente les lignes directrices de l'opérationnalisation qui donnent des orientations stratégiques en vue de l'appropriation au niveau national ou domestication efficace et cohérente du REFEMAC dans le cadre d'activités de paix et sécurité et de médiation.

Le cadre de création et gouvernance des antennes nationales du REFEMAC est issu d'un processus participatif et des décisions stratégiques respectivement pris par des recommandations de la Conférence régionale sur « l'implication des femmes dans les processus de prévention, médiation et de consolidation de la paix en Afrique Centrale » tenue en décembre 2021 à Kinshasa et de « l' Agenda Commun » qui résulte de la conférence des Ministres du Genre sur « la promotion des droits et l'autonomisation des femmes en Afrique centrale » qui a eu lieu en mai 2023 à Libreville, ainsi que les recommandations issues de la première Assemblée général du REFEMAC qui s'est tenue en novembre 2023 à Sipopo en Guinée Equatoriale au cours de laquelle, elle a adopté son cadre de gouvernance et le plan d'action du Réseau.

La création des antennes nationales complétera les efforts de prévention des conflits, de diplomatie préventive et de médiation des gouvernements et des organismes/mécanismes intergouvernementaux par une participation significative des femmes dans les domaines de paix et sécurité.

C'est pour cela, qu'il est important d'établir des partenariats formels entre le REFEMAC et les autres acteurs travaillant sur la paix et sécurité. Bien que chaque antenne de pays mène des programmes en fonction de leur contexte et réalités particuliers, elles travaillent ensemble à la réalisation des objectifs stratégiques du REFEMAC pour soutenir les efforts régionaux de prévention des conflits et de médiation.

L'adoption du cadre de gouvernance du REFEMAC offrira aux femmes médiatrices de la CEEAC de comprendre dans quelle mesure chaque médiatrice est capable de contribuer à rendre le REFEMAC encore plus inclusif et efficace.

Les participants à cette deuxième Assemblée Générale du REFEMAC, faut-il le souligner, sont les femmes médiatrices des Etats membres de l'Afrique centrale, les points focaux des ministères du Genre et de la Promotion de la femme, les universitaires.