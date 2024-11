Tunisie: Dar Chaabane El Fihri adopte les Zigofiltres pour un réseau d'assainissement plus résilient

La start-up verte Wayout déploie ses produits « Zigofiltre» qui ont pour objectif de limiter les risques d'inondation en retenant les déchets dans la municipalité de Dar Chaabane El Fihri.

Ce projet, réalisé en partenariat avec la municipalité de Dar Chaabane El Fihri et Philip Morris International en Tunisie, se traduira par l'installation de 246 Zigofiltres dans le réseau d'assainissement dans cette municipalité régulièrement touchée par de graves inondations.

« Cette initiative illustre la façon dont les partenariats entre le secteur public et le privé peuvent offrir des solutions efficaces aux défis environnementaux de notre communauté. En travaillant main dans la main avec Wayout et Philip Morris international en Tunisie, nous renforçons la résilience de notre région face aux inondations et préservons la qualité de l'eau », a déclaré Yahia Mejdoub, Ingénieur en chef & eco-conseiller de la commune de Dar Chabben El Fehri).

La pollution du réseau d'assainissement par les déchetsest une problématique persistante qui rend l'entretien des réseaux de drainage complexe, augmentant le risque d'inondations lors des fortes pluies et causant des dégâts matériels, des pertes humaines et la contamination des ressources en eau.

« Wayout, a conçu une réponse pratique à cette problématique grâce à l'installation des Zigofiltres. Ces dispositifs permettent de capter et de retenir les déchets solides pour éviter leur accumulation et leur blocage dans les égouts », explique Mohamed RammehDirecteur Général de Wayout.

À propos de Wayout

Wayout est une start-up écologique tunisienne créée le 18 mai 2020. Engagée dans la protection de l'environnement et la réduction des risques d'inondation, elle a déjà installé plus de 2 000 filtres dans 22 municipalités en Tunisie. Forte de son expertise, Zigo Filtre oeuvre en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux pour offrir des solutions durables à des défis environnementaux pressants.

