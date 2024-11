Angola: La ferme Mandume prévoit de récolter 350 tonnes de maïs

Caála (Angola) — La ferme Mandume, située dans la municipalité de Caála, province de Huambo, prévoit de récolter, au cours de la campagne agricole en cours, 350 tonnes de maïs, pour approvisionner le marché intérieur et exporter le surplus vers la République démocratique du Congo.

L'information a été donnée mardi à l'ANGOP par son propriétaire, Bernardino Eduardo Francisco, 45 ans, soulignant que la production s'effectue sur une superficie de 300 hectares.

Il a rappelé que la saison dernière, il avait réussi à récolter 230 tonnes de maïs, produites sur 120 hectares, qui, après l'avoir transformé en farine grâce à des systèmes de moulins installés dans le Centre de Développement Industriel de Caála, en ont exporté 40 mille kilos vers la République Démocratique du Congo ( RDC).

L'agriculteur a expliqué que l'exploitation agricole, située dans le village de Chandjela, commune de Cuima, à 83 kilomètres au sud de la ville de Huambo, a une superficie totale de mille 15 hectares, mais n'en utilise que 360, faute d'équipements de production, mettant l'accent sur les tracteurs.

Bernardino Eduardo Francisco a indiqué que sur l'investissement réalisé pour la campagne agricole en cours, estimé à 15 millions de Kwanzas, trois millions ont été alloués à la location de tracteurs, à raison de 100 mille/jour, pour le défrichement des terres, une situation qui conditionne le expansion des zones de production de l'exploitation, baignées par la rivière Kunhoñguama.

Selon le producteur, outre le maïs destiné à la consommation, l'exploitation produit également des semences de céréales améliorées qui sont distribuées à d'autres grands producteurs et aux familles paysannes locales, dans le but de stimuler la production agricole.

Il a ajouté que la ferme, composée de 12 travailleurs permanents et 50 occasionnels, se consacre également à la culture du soja, du pop-corn, des haricots, des oignons, du chou, du chou frisé, des tomates et des agrumes, sur une superficie totale de 60 hectares.

Il a expliqué que pour la campagne agricole en cours, l'exploitation dispose de 405 sacs d'engrais 24/12/12, dont 80 pour cent sont subventionnés par l'administration de la municipalité de Caála,

En activité depuis 2020, elle compte également 1 500 avocatiers, 145 papayers et 80 bananiers, une expérience qui vise à diversifier la production.

Bernardino Eduardo Francisco a informé que, dans le cadre de ses responsabilités sociales, l'exploitation agricole finance la formation académique et technico-professionnelle des enfants de certaines familles paysannes et des travailleurs des environs.

Dans le domaine de l'élevage, il a fait savoir que le projet compte 100 têtes de bétail, 80 moutons et 40 chèvres, dont la prochaine étape consistera à ouvrir une boucherie dans la ville de Caála, pour augmenter l'offre de viande.

Un autre défi, selon l'agriculteur, sera l'ouverture d'aquariums pour l'élevage de poissons cacusso (tilapia) afin de satisfaire la demande et garantir plus d'emplois aux jeunes de Cuima et au-delà.

La province de Huambo, située dans les Hauts Plateaux du Centre, compte 525 exploitations agricoles petites, moyennes et grandes, avec une superficie disponible, dans la saison agricole en cours, de 492 mille 468,6 hectares.

Le secteur familial compte 296 mille 76 familles paysannes, avec une superficie de culture de 379 mille 687,87 hectares.

Au total, cette région dispose de 872 mille 156,46 hectares, distribués au secteur familial et commercial, avec une prévision de récolte d'un million 800 mille tonnes de produits divers, soit 10,8 de plus que la saison précédente.

Parmi les cultures, se distinguent les céréales, les légumineuses, les tubercules et les légumes, qui seront produits dans les municipalités de Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo et Ucuma, pour renforcer l'alimentation de la population et la rentabilité des cultures, avec un focus sur la lutte contre la pauvreté des familles.

Il convient de noter qu'une partie de la production, notamment les légumes et les tubercules, est vendue sur les marchés informels de Quissala « Aka Germany », à Huambo, et du 30, à Luanda, la capitale du pays.