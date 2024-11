Angola: Un nouvel accord de financement marque les débats de la COP29

Luanda — La définition d'un objectif principal de financement climatique de 300 milliards de dollars (1,7 billions) par an, jusqu'en 2035, à allouer aux pays en développement, a été le point culminant de la Conférence sur le climat (COP 29), tenue à Bakou, en Azerbaïdjan.

Il s'agit d'un nouvel engagement pris par les pays riches dans le cadre de leur offre de financement climatique, qui vise essentiellement à aider les pays en développement à faire face pleinement à la crise climatique.

Ce montant représente une augmentation par rapport aux 100 milliards de dollars prévus dans une promesse précédente, mais de l'avis de plusieurs experts, il est encore « en deçà des 1 300 milliards de dollars souhaités par les pays en développement ».

Pourtant, selon les analystes, le montant de 300 milliards de dollars augmente considérablement les espoirs d'un accord avec les pays en développement, qui ont refusé d'approuver une proposition précédente, la jugeant « insuffisante pour faire face aux impacts du réchauffement climatique ».

L'accord de financement susmentionné a impliqué des négociateurs de près de 200 pays, dont l'Angola, qui ont discuté jusqu'à épuisement pour trouver un accord de consensus sur le plan de financement pour les dix prochaines années.

Compte tenu de sa pertinence, l'accord a été applaudi par certains délégués, mais d'autres ont critiqué les pays riches parce que, selon eux, « ils ne font pas plus » et ont critiqué l'Azerbaïdjan pour avoir approuvé à la hâte le « plan controversé ».

La conférence a placé au centre du débat mondial la question de la responsabilité financière des pays riches industrialisés, dont l'utilisation historique des combustibles fossiles a causé la majorité des émissions de gaz à effet de serre, afin de compenser les dommages causés par le changement climatique.

Pendant deux semaines, les négociateurs de plusieurs pays en développement et nations insulaires ont exprimé leur frustration face à un processus de l'ONU qui, selon eux, n'était pas à la hauteur du défi du réchauffement climatique, ce qui a conduit à une sortie temporaire des négociations le dernier jour de la conférence.

Bien qu'elle ait évité un échec complet de la conférence, l'annonce des 300 milliards de dollars a suscité des protestations de la part des pays en développement et le mécontentement des experts, dans un événement qui a connu des moments de tension.

Outre cette question spécifique, la conférence, à laquelle a participé la vice-présidente de l'Angola, Esperança da Costa, représentant le chef de l'État angolais, João Lourenço, a analysé les aspects clés et essentiels de la stratégie mondiale de réduction de l'impact du changement climatique

Intervenant lors de l'événement, la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a affirmé que l'Angola considérait les investissements dans des projets climatiques comme bénéfiques non seulement pour les pays africains, mais également pour contribuer à la stabilité climatique mondiale.

"Les dégâts et les pertes en Afrique, conséquence du changement climatique, sont élevés, créant une instabilité sociale, des déplacements forcés de population, exacerbant les conflits", a souligné la gouvernante angolaise.

Au cours des travaux, l'Angola a appelé à la promotion d'un partenariat mondial plus juste et équitable, une demande renforcée par la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, lors de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29).

Selon la gouvernante, l'Angola s'engage dans l'action climatique et un développement à faible émission de carbone, en tant que signataire des traités internationaux sur le climat.

Elle a souligné que l'engagement de ce pays contribuera à réduire le changement climatique, qui gagne de plus en plus de terrain, à mesure que les impacts environnementaux deviennent plus visibles et plus fréquents, affectant la perte de biodiversité, notamment la santé humaine, la sécurité et le travail, le logement dans les pays en développement.

A l'occasion, le pavillon angolais à la COP29 a accueilli des débats sur le thème « Restauration du paysage et gestion des incendies en Angola : l'importance des partenariats et une approche holistique de la conservation et de la restauration, dans le contexte paysager et socioculturel de l'Angola ».

D'autre part, la secrétaire d'État à l'Environnement, Paula Coelho, a déclaré que l'Angola disposait d'une politique nationale sur le climat qui identifiait des actions visant à créer une résilience et à promouvoir un développement à faible émission de carbone.

Elle a ajouté que pour cela, il est nécessaire de disposer des moyens de mise en oeuvre (finances, technologies et formation) qui permettront de réaliser ces actions, ce qui ne sera possible que s'il existe effectivement une disponibilité financière.

Paula Coelho a souligné que les critères d'accès au financement sont déjà définis, ce qui signifie que les pays doivent être partie contractante à la Convention (CCNUCC), au Protocole de Kyoto et à l'Accord de Paris et être un pays en développement ou moins avancé.

En attendant, il est nécessaire d'élaborer des politiques, des projets et des programmes éligibles au financement dans le cadre du mécanisme financier de cette Convention et de ses instruments.

Il a souligné que les pays historiquement responsables des émissions de gaz à effet de serre doivent toujours prendre les devants et sont les premiers responsables des contributions financières aux fonds du mécanisme financier de la Convention.

Cependant, il a appelé les autres pays et organisations qui sont en mesure de contribuer volontairement à le faire sans aucune entrave.

Projets

D'autre part, l'Angola a réitéré son engagement à encourager les initiatives qui favorisent le développement durable, la transition vers une économie verte et la réduction de la pauvreté.

Pour lutter contre le changement climatique, les projets couvrent des domaines tels que les énergies renouvelables, la conservation de l'environnement, l'agriculture durable, la gestion des ressources en eau et la protection de la biodiversité.

COP28

C'était en fait la vision présentée lors de la COP-28, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où les participants ont renforcé les engagements pris dans l'Accord de Paris et cherché à faire avancer de nouvelles mesures concrètes.

Au cours des séances, les gouvernements, les entreprises privées et la société civile ont discuté, aux côtés des entreprises du secteur de l'électricité, des stratégies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir les énergies renouvelables et à mettre en oeuvre des politiques d'adaptation au changement climatique.

Lors de l'événement, le président angolais, João Lourenço, a déclaré que le phénomène de grave sécheresse dans le sud du pays et dans d'autres parties de la planète montre à tous combien il est important de prévenir les catastrophes mondiales.

L'Angola considère que l'Afrique australe a un grand potentiel pour contribuer à un avenir durable et prospère, en tenant compte de sa jeune population.