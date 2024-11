Angola: Un agronome souhaite un plus grand investissement dans l'agro-élevage

Luanda — L'agronome Adérito Costa a récemment plaidé, à Luanda, pour la création de partenariats solides dans le secteur agro-pastoral, afin de garantir une production à grande échelle et de répondre aux besoins de l'industrie de transformation du pays.

S'adressant à l'ANGOP sur l'activité de ce segment au niveau du territoire national, le technicien a indiqué qu'il y avait une évolution, mais pas encore si visible car c'est une chaîne qui exige plusieurs acteurs.

Selon l'agronome, il est nécessaire que les investisseurs, collectivement ou individuellement, et les institutions financières unissent leurs efforts pour renforcer le secteur, pour lequel il souhaite une plus grande flexibilité en ce qui concerne les politiques qui facilitent l'étendue des garanties requises aux entrepreneurs.

L'objectif, a-t-il souligné, est avant tout de faire en sorte que les producteurs soient à la hauteur des besoins du marché intérieur.

Selon Adérito Costa, également agriculteur, il faut travailler davantage pour la cohabitation entre l'agriculture et l'élevage, en vue de la potentialisation et des meilleurs résultats et de la durabilité conséquente dans les deux domaines et de l'économie nationale en général.

Dans l'autre partie de l'entretien, l'interlocuteur de l'ANGOP a parlé des principales difficultés rencontrées dans l'exercice de l'activité, surtout liées à l'écoulement de la production, compte tenu du manque de transports et du mauvais état des routes dans certaines régions du pays.

Il a évoqué l'existence d'entrepreneurs, et même de petites et moyennes entreprises, qui élèvent des animaux dans des zones reculées et rencontrent des problèmes dans le transport des marchandises pour de nombreuses raisons, surtout à cause du mauvais état de la voie et du manque de moyens roulants à la hauteur des besoins qui s'imposent.