Angola: Le secrétaire d'État salue la préservation de l'écosystème aquatique

Luanda — Le secrétaire d'État à la Pêche et aux Ressources marines, Álvaro dos Santos, a souligné lundi la préservation de l'écosystème aquatique pour le développement durable des communautés et la garantie de résultats positifs pour les générations futures.

Le responsable s'exprimait au Conseil de Gestion Intégrée des Ressources Biologiques Aquatiques du ministère de tutelle, affirmant qu'il s'agit là d'un engagement majeur du département ministériel.

Il a noté que les ressources biologiques et aquatiques représentent également une opportunité stratégique pour promouvoir la sécurité alimentaire, stimuler l'économie bleue et renforcer les positions sur la scène mondiale.

"L'organisation et l'efficacité sont des outils fondamentaux pour améliorer l'utilisation et la production le long de la côte angolaise et en travaillant de manière coordonnée, nous pouvons transformer et garantir un avenir durable et plus productif pour toutes les personnes impliquées", a-t-il souligné, reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontés les armateurs, en raison du manque de poisson dans certaines régions côtières.

La directrice du Bureau d'Etudes, de Planification et de Statistiques du Ministère, Joana Gomes, a réitéré les données du secteur qui a eu, de janvier à octobre de l'année en cours, une production de 547 mille tonnes de poisson, dont 11 mille tonnes ont été exportées, jusqu'au premier semestre de 2024, correspondant à un volume global évalué à 25 milliards de kwanzas de revenus.

425 infractions ont été enregistrées, ayant permis de percevoir sept milliards de kwanzas, dont 18 pour cent payés, correspondant à un milliard de Kz. 81,9 pour cent sont endettés, ce qui correspond à 5 milliards de kwanzas.

Le manque d'immatriculation des navires et la pêche dans des endroits inappropriés figurent en tête de liste des infractions.

En 2023, le secteur de la pêche avait une production de 601 tonnes.

L'événement se déroule sous le thème « Des écosystèmes sains, un avenir sûr » et pendant deux jours, il aborde, entre autres, des sujets tels que « Durabilité dans la production de sel : défis et stratégies », « Identification et cartographie des micro-zones de conservation » et « Etat biologique des principales ressources halieutiques ».

Seront discutés les aspects liés à l'importance du Programme National d'Échantillonnage Biologique pour la Pêche Commerciale pour l'évaluation des ressources halieutiques, les propositions de mesures de gestion pour la pêche maritime, la pêche continentale, l'aquaculture et le sel pour l'année 2025.