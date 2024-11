Afrique: CAN-2024 féminine - La sélection algérienne débute son stage à Sidi Moussa

Alger — La sélection algérienne de football dames a entamé lundi son stage au centre technique de Sidi Moussa, en prévision de la double confrontation amicale contre l'Ouganda, dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN-2024).

Sur les vingt-quatre joueuses convoquées par le sélectionneur national Farid Benstiti, onze étaient présentes à la première séance d'entrainement, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

"Le reste de l'effectif a commencé à rallier le CTN à partir de lundi soir, se complétant progressivement" a ajouté l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

En effet, sur les 24 joueuses convoquées par Benstiti, 19 évoluent à l'étranger, notamment, en France, en Italie, en Suède, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.

Les deux matchs amicaux contre l'Ouganda sont prévus les 27 et 30 novembre courant (16h00), au stade Mustapha Tchaker de Blida et serviront de préparation en prévision de la phase finale de la CAN féminine, prévue en juillet prochain. Les Vertes avaient disputé deux matchs amicaux en octobre dernier face au Nigeria à Lagos, ponctués par deux défaites.

"Ce mardi, les coéquipières de Lina Boussaha auront droit à un travail biquotidien, avec pour commencer une séance en salle dans la matinée" a détaillé la FAF concernant le programme de préparation des algériennes, qui signent leur retour sur le plan continental, après avoir raté les deux précédentes éditions de la CAN.

L'Algérie avait validé son ticket pour la phase finale de la CAN-2024 en décembre 2023, en battant en aller et retour le Burundi : 5-1 puis 1-0. Les deux matchs s'étaient joués au Stade Olympique du 5-Juillet (Alger).

Le sélectionneur national Farid Benstiti a estimé que l'Algérie a hérité d'un tirage au sort favorable, dans la Coupe d'Afrique des Nations 2024 (décalée à 2025), qui a placé la sélection dans le Groupe B, en compagnie du Nigeria, de la Tunisie et du Botswana.

Liste des 24 joueuses convoquées :

Abadou Léa (US Orléans/ FRA), Ouassila Alouache (CF Akbou), Morgane Belkhiter (AS Saint-Etienne/ FRA), Mélissa Bethi (FC Metz/ France), Ikram Bahri (CF Akbou), Hanna Lina Boubezari (IFK Kalmar/ Suède), Naima Bouhani (Etihad Club/ Jordanie), Lina Boussaha (Al-Nassr FC/ Arabie saoudite), Ines Boutaleb (FC Metz/ FRA), Wissem Bouzid (Le Mans FC/ FRA), Meline D'oria (Le Mans FC/ FRA), Sofia Sarah Guellati (EA Guingamp/ FRA), Aicha Hamideche (Abu Dhabi FC/ EAU), Morgane Ikene (US Saint-Malo/ FRA), Ghoutia Karchouni (Inter Milan/ ITA), Zineb Kendouci (Etihad Club/ Jordanie), Roselene Khezami (O.Marseille/ FRA), Lina Khelif (Evian Thonon GG/ FRA), Chloé Yamina N'gazi (Le Havre AC/ FRA), Amira Ould Braham (FC Nantes/ FRA), Amel Salah (Le Puy Foot 43 Auvergne/ FRA), Sabrina Smaâli (RC Lens/ FRA), Kahina Takenint (CF Akbou), Laura Taleb Muller (Evian Thonon GG/ FRA).