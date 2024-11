Maroc: Industrie - Un levier de l'emploi inclusif et du développement territorial (M. Sekkouri)

Casablanca — L'industrie constitue un levier pour l'emploi inclusif et le développement territorial, a affirmé, mardi à Casablanca, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

S'exprimant lors de l'ouverture de la première édition du Forum Marocain de l'Emploi et de la Compétence, organisée par Industrie du Maroc, M. Sekkouri a mis en exergue le rôle stratégique de l'industrie dans la transformation structurelle de l'économie marocaine, soulignant son impact sur l'emploi, l'inclusion sociale et l'équité territoriale.

"Nous ne pouvons pas changer les logiques de croissance sans un investissement sérieux dans l'industrie", a-t-il indiqué, notant que ce secteur constitue une priorité essentielle pour le développement durable du Maroc, en dépit des obstacles historiques auxquels il a été confronté.

Le ministre a également mis en avant le rôle clé de l'industrie dans l'intégration des femmes sur le marché du travail, leur autonomisation et leur accès à des opportunités d'évolution professionnelle, précisant que certains sous-secteurs industriels emploient une proportion significative de femmes, favorisant ainsi leur accès à des emplois décents.

Il a aussi relevé que la formation professionnelle doit constituer un levier central pour accompagner la croissance industrielle et répondre aux attentes des entreprises, tout en évoquant les initiatives entreprises, notamment la création de centres d'apprentissage dédiés aux jeunes et aux non-diplômés, afin de leur permettre d'acquérir des compétences adaptées et de progresser dans leur parcours professionnel.

Abordant l'équité territoriale, M. Sekkouri a mis en relief le rôle de l'industrie dans la stabilisation de l'emploi en milieu rural et le soutien aux petites entreprises, rappelant que des financements importants, s'élevant à plusieurs milliards de dirhams, ont été mobilisés pour soutenir ces initiatives, favorisant ainsi un développement équilibré entre les différentes régions.

Il a, en outre, appelé à un renforcement de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour relever les défis structurels et conjoncturels du secteur, réitérant l'engagement du gouvernement à accompagner les entreprises à travers des programmes spécifiques et à demeurer à l'écoute des besoins exprimés sur le terrain.

Le Forum Marocain de l'Emploi et de la Compétence propose aux participants une journée riche en opportunités, avec des tables rondes abordant des thèmes essentiels tels que l'avenir de l'emploi, l'impact de la digitalisation sur l'industrie, et les besoins en formation pour accompagner les mutations du marché.

Plus de 30 entreprises recrutant activement présentent leurs offres dans un espace d'exposition dédié, tandis qu'une séance de speed-matching permettra des échanges directs entre recruteurs et candidats, mettant en lumière les compétences recherchées.

Cette première édition constitue une plateforme stratégique visant à connecter les talents marocains aux besoins d'un secteur industriel en pleine transformation. Elle témoigne de l'engagement des acteurs publics et privés à promouvoir l'emploi inclusif, à investir dans les compétences et à soutenir le développement économique durable du Maroc.