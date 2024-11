Maroc: Autonomisation des femmes au pays - Clôture du projet Darna avec des résultats significatifs

Rabat — Le projet Darna, qui vise à renforcer les autonomies sociales, économiques et politiques des femmes dans plusieurs régions du Maroc, s'est clôturé, mardi à Rabat, avec des résultats significatifs.

Lors de l'événement de clôture de ce projet, co-financé par l'Union européenne (UE) et réalisé par le Comité Européen pour la Formation et l'Agriculture - CEFA ETS, les acteurs ont mis en lumière les acquis et les réussites du projet en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles dans les régions ciblées, plaidant pour la poursuite des efforts en faveur de l'égalité des genres et de l'inclusion socio-économique.

Ainsi, plus de 119.000 personnes ont été sensibilisées grâce à ce projet. Dans le cadre du renforcement du pouvoir d'agir des femmes, 1.427 femmes et filles ont participé à des ateliers et à des cours d'alphabétisation, tandis que 1.203 femmes ont été accompagnées vers des opportunités de formation, d'emploi ou d'entrepreneuriat. Parmi elles, 72 ont trouvé un emploi, et 17 initiatives économiques ont été soutenues, impliquant plus de 60 femmes.

Concernant le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques, 20 communes et leurs instances d'équité ont été appuyées pour intégrer l'approche genre dans leurs politiques.

En parallèle, 950 représentants des institutions et organisations de la société civile (OSC) ont bénéficié de formations, et 13 espaces de dialogue multi-acteurs ont été renforcés.

A cette occasion, Erika Ramanzini, représentante du Comité européen pour la formation et l'agriculture (CEFA), a relevé l'importance du travail de terrain mené en collaboration avec les associations locales.

"Ce projet a été une opportunité pour intégrer différentes expertises et permettre la mise en oeuvre d'initiatives innovantes, adaptées aux spécificités des territoires ciblés", a affirmé Mme. Ramanzini.

De son côté, la chargée du projet Darna, Béatrice Cursi, a mis l'accent sur l'accompagnement personnalisé proposé par le projet, qui a permis à de nombreuses femmes de stabiliser ou d'améliorer leurs revenus, tout en développant leur pouvoir d'agir.

"Nous avons travaillé avec un réseau de partenaires locaux pour offrir des services adaptés aux besoins spécifiques de chaque femme et de chaque région", a-t-elle expliqué.

Et de souligner la dimension innovante du projet, notamment la création d'un réseau d'incubateurs flexibles, qui ne se limitent pas à des espaces physiques, mais regroupent des méthodologies et des outils conçus pour s'adapter aux contraintes des femmes, en particulier celles vivant dans des zones marginalisées.

Pour sa part, le représentant de la délégation de l'UE à Rabat, Said Dahraoui, a salué le rôle crucial des partenaires locaux dans la mise en oeuvre du projet Darna qui a démontré l'efficacité de l'approche collaborative et territorialisée, soulignant que les résultats obtenus représentent une avancée significative dans la lutte contre les inégalités de genre.

Le projet "Darna" a démarré le 1er février 2022 avec l'objectif de contribuer à l'augmentation de la participation économique des femmes et des filles, par le développement de leur entreprenariat ou de leur employabilité, en vue d'une amélioration de leurs qualités de vie et celle de leurs familles, dans les provinces d'Al-Hoceima et de Larache, les provinces d'Oujda et de Figuig et enfin dans la province d'Ouarzazate.