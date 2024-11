Ile Maurice: Veranda Paul & Virginie rénové

Veranda Paul & Virginie, situé à Grand Gaube, s'est transformé. Avec une vue sur les îles du littoral nord, cet hôtel-boutique rénové allie élégance et charme.

Cette rénovation redonne vie à l'établissement hôtelier, tout en respectant son riche héritage. Les espaces communs ont été entièrement repensés. Le restaurant Isle de France, face à la piscine et à la mer, propose un mobilier modernisé et un buffet de cuisine mauricienne, qui se mêle à des saveurs internationales. Plus loin, le restaurant Le Saint Géran, perché sur une jetée, offre des plats-signatures de Veranda Resorts.

Quant au bar Poudre d'Or, avec une vue imprenable sur le lagon de Grand-Gaube, il dévoile une ambiance plus chic tandis que la réception réaménagée accueille les visiteurs dans un décor chaleureux et contemporain. Le spa, transformé en un véritable havre de paix, offre une cabine supplémentaire et un design apaisant, idéal pour se détendre dans une atmosphère sereine.

De plus, les chambres, décorées de papiers peints colorés et élégants, viennent refléter l'exotisme des paysages décrits par Bernardin de Saint-Pierre : une nature luxuriante, bordée de palmiers et de bananiers, face à une mer cristalline. Les broderies réalisées par une artisane mauricienne ajoutent une touche authentique à chaque espace. Conçues pour préserver l'intimité, les chambres offrent une vue sur le lagon.

Ian Yardin, Hotel Manager de Veranda Paul & Virginie, explique que «l'objectif est d'offrir une expérience unique et authentique, qui reflète la richesse de notre culture, à chacun de nos visiteurs. Pour cela, nous nous assurons de nous réinventer continuellement pour répondre aux attentes de nos clients, en restant attentifs aux nouvelles dynamiques du marché, tant sur le plan local qu'international.» Vincent Cavalot, Chief Operating Officer de Veranda Resorts, ajoute «qu'à chaque nouvelle ouverture, nous nous efforçons de créer des expériences uniques, en phase avec nos valeurs, tout en célébrant le caractère exceptionnel des lieux uniques où nous sommes implantés. La réouverture de Véranda Paul & Virginie incarne parfaitement cet engagement d'une hôtellerie mauricienne faisant la part belle à la culture locale, en offrant un véritable havre de paix aux couples, en parfaite harmonie avec l'authenticité mauricienne.»

Veranda Paul & Virginie est considéré comme un endroit idéal pour célébrer l'amour et le mariage. Inspiré du célèbre roman d'amour de JacquesHenri Bernardin de SaintPierre, l'hôtel offre une escapade romantique. Son nom évoque la passion de Paul et Virginie, deux jeunes amoureux dont l'histoire se déroule dans une île Maurice coloniale et verdoyante au XVIIIe siècle. Publié en 1788, ce roman est devenu un classique de la littérature française. Non loin de l'hôtel, l'épave du Saint-Géran, le navire légendaire où Virginie aurait péri dans un naufrage en 1744, repose au fond de l'océan, ajoutant une touche historique à ce lieu enchanteur.

D'ailleurs, Ophélie Merle, architecte d'intérieur du projet, souligne que cette rénovation vise à insuffler une touche de fraîcheur et de romantisme aux chambres et aux espaces communs. «Nous avons souhaité intégrer l'histoire de Paul et Virginie dans cette nouvelle décoration en nous inspirant de l'univers des champs de fleurs sauvages mauriciens pour créer un monde onirique, empreint de légèreté et d'authenticité. Nous avons mis l'accent sur le savoir-faire des artistes mauriciens : création d'accessoires avec des graines cipayes, façonnage de luminaires en rotin et terre cuite, fresques murales et oeuvres circulaires en macramé.»