Maroc: Zagora - Début du versement de l'aide financière dédiée à la reconstruction des logements touchés par les inondations

Tagounite (province de Zagora) — L'opération de versement de l'aide financière dédiée à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement suite aux inondations ayant affecté dernièrement le sud-est du Royaume vient de débuter au niveau de la province de Zagora.

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et dans le cadre de la réhabilitation des habitations sinistrées dans le sud-est du pays, le gouvernement accorde des aides financières directes pour la réhabilitation de 1.121 habitations, dont 269 habitations, détruites totalement et 852 partiellement.

Le montant de ces aides est de 80.000 dirhams pour le financement des travaux de réhabilitation des habitations effondrées partiellement et de 140.000 dirhams pour les habitations effondrées totalement.

Dans une déclaration à la MAP, Moukada Abdelkrim, l'un des habitants touchés par ces inondations, a indiqué avoir bénéficié de l'aide financière après avoir reçu un SMS sur son téléphone mobile l'invitant à s'adresser aux organismes de paiement agréés et aux agences de transfert d'argent les plus proches pour pouvoir récupérer l'aide financière programmée dans le cadre de cette opération.

Et d'ajouter que cette opération se déroule dans de bonnes conditions, en toute fluidité et dans un cadre d'interaction positive avec les autorités locales qui font montre d'un sens élevé de responsabilité, de dévouement et de communication.

Le même sentiment de profonde satisfaction a été également affiché par Tagati Boujemaa, un autre bénéficiaire, qui n'a pas manqué de faire part de sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les habitants dans les zones sinistrées par les inondations qui ont affecté plusieurs provinces du sud-est du Royaume.

Dans des déclarations similaires, plusieurs bénéficiaires ont hautement loué l'engagement continu des autorités locales et des acteurs institutionnels concernés et ce, en application des Hautes Instructions Royales.

Ils ont également été unanimes à mettre en avant la mobilisation sans relâche de l'ensemble des intervenants, afin de surmonter les séquelles de cette catastrophe naturelle et de percevoir les aides financières dans de meilleures conditions.

Par ailleurs, les travaux de déblaiement et de dégagement des décombres se poursuivent à une cadence soutenue afin d'assurer le terrassement du terrain, d'accélérer les travaux de reconstruction et de permettre la réinstallation des familles touchées par les inondations dans les plus brefs délais.

Au niveau de la commune de Tagounite, force est de constater la grande mobilisation des ressources humaines et d'engins à l'effet de garantir un retour à la normale dans les plus brefs délais.

En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement avait lancé un programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le sud-est du Royaume, en raison des précipitations importantes et exceptionnelles qui ont occasionné des pertes humaines et des dégâts matériels dans les provinces d'Errachidia, Midelt, Ouarzazate, Tinghir, Zagora, Figuig, Jerada, Taroudant, Tata, Tiznit, Guelmim, Assa Zag, rappelle-t-on.

Le budget prévisionnel global alloué à la mise en oeuvre de ce programme est d'environ 2,5 milliards de dirhams.