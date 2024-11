Congo-Kinshasa: ESU - ULC réitère son engagement à continuer à former des cadres au pays

L'Université Loyola du Congo (ULC) a réitéré, lundi 25 novembre, son engagement à continuer à former des cadres et à trouver des solutions aux problèmes réels et concrets de la société congolaise.

Le recteur de cette institution universitaire, Révérend Père Ferdinand Muhigirwa, a fait cette affirmation à la cérémonie de 70 ans d'existence de sa faculté de philosophie, 30 ans des sciences agronomiques et vétérinaires et 10 ans des sciences et technologies.

Il a également fait savoir que l'engagement des pères jésuites dans la formation universitaire est très important aussi bien dans le monde qu'en RDC.

Ce qui justifie le démarrage l'année académique prochaine à l'ULC, de la faculté de l'administration des affaires, et des sciences sociales en vue de former des cadres utiles dans la société.

Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'ULC, Mgr Donatien Bafwidinsoni a annoncé l'ouverture de la faculté du business school qu'on appelle « école d'administration des affaires, et puis celle des sciences sociales.

« On va ouvrir ces facultés pour continuer à donnes une formation de qualité à nos jeunes, pour qu'ils gèrent bien les affaires de ce pays un jour, et qu'ils soient des hommes et des femmes, enracinés dans ce qui fait notre société », a-t-il laissé entendre.

Ce colloque international organisé dans le cadre de 70 ans d'existence de l'ULC a pour thème : « Education universitaire jésuite en RDC et en Afrique, défis et perspectives » se clôture ce mercredi 27 novembre.