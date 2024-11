Sénégal: Promotion de l'entreprenariat des femmes - L'ADEPME, les institutions financières et les PTF mutualisent leurs forces

L'Adepme a organisé hier, lundi 25 novembre 2024, un mini forum intitulé «Wee 4 Lingeer». Ce forum a pour objectif de rassembler l'ensemble des initiatives qui permettent l'autonomisation des femmes. A cet effet, un pacte d'engagement a été signé entre l'Adepme et les différentes parties prenantes afin de faciliter l'accès aux financements et aux marchés des Pme dirigées par les femmes.

Au Sénégal, les Petites et moyennes entreprises (Pme) représentent 99,8% du tissu économique et 31% d'entre elles sont dirigées par des femmes. Ces entreprises contribuent pour 31% au Produit intérieur brut (Pib). Cependant, leur croissance est entravée par des difficultés liées à l'accès aux marchés et aux financements. Pour apporter des solutions à ce problème, l'Adepme a noué des partenariats avec des projets et programmes de grande envergure notamment We4A, Wefi et Afawa et la Plate-forme d'accès aux marchés des PME.

«Wee 4 Lingeer est un concept qui a été créé au sein de l'Adepme pour rassembler l'ensemble des initiatives qui permettent l'autonomisation des femmes. Un pacte a été signé aujourd'hui (hier, ndlr) entre la Banque mondiale et les institutions financières pour porter haut le financement des femmes entrepreneures. L'idée de ce concept est de pouvoir, rassembler ces initiatives et de renforcer l'accompagnement dédié aux femmes pour qu'elles soient les «Lingeer» qui portent l'économie de notre pays», a fait savoir Marie Rose Faye, directrice générale de l'Adepme.

Après ce pacte des parties prenantes, souligne-t-elle, la prochaine étape sera de regrouper l'ensemble des acteurs autour de ces activités et de renforcer également le partenariat avec les partenaires techniques et financiers (PTF). «Ces plateformes qui sont effectives notamment la Plateforme d'accès aux marchés et la Plateforme de Be to Be pour les femmes sera effective. Nous allons aller vers l'ensemble des autorités contractantes pour qu'elles puissent également jouer leur partition.

On a aujourd'hui l'arrêté qui prévoit, sur les marchés publics, qu'au moins 5% des marchés doivent aller aux Pme et 2% notamment pour les Pme-femmes», soutient-elle. Selon elle, cette plateforme d'accès aux marchés devrait faciliter l'identification des Pme-femmes et de leur permettre d'accéder finalement à ces marchés.

Jean Marc Pisani, ambassadeur de l'Union Européenne au Sénégal, pense que ce forum représente aujourd'hui l'opportunité de catalyser les actions existantes et futures pour l'entreprenariat féminin, que ce soit les initiatives locales ou celles qui sont mises en oeuvre par les partenaires internationaux. «L'autonomisation des femmes est un levier essentiel pour bâtir des sociétés équitables, inclusives et plus prospères. Elle ne peut se faire sans une action collective et multisectorielle.

Les gouvernements, les partenaires au développement, les organisations de la société civile, les entreprises et les communautés doivent unir leurs efforts pour éliminer les barrières systémiques qui freinent la réalisation des potentiels des femmes», a-t-il conclu.