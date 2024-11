Sénégal: Répartition des postes dans le prochain bureau de l'assemblée nationale - Pastef vers une autre razzia

Donné largement vainqueur des élections législatives anticipées du 17 novembre avec 1 million 991 mille 770 voix, soit 54,97 % des suffrages valablement exprimés par la Commission nationale de recensement des votes, le parti au pouvoir, Pastef, est parti pour avoir une majorité très confortable au niveau du bureau de l'Assemblée nationale.

En effet, en se basant sur le tableau de calcul à appliquer dans la répartition des postes proportionnellement à la représentation des groupes parlementaires prévue à l'article 14 du règlement intérieur alinéa 2, Pastef va se retrouver avec au moins 6 Vice-présidents sur les huit postes à pourvoir, 5 Secrétaires élus sur les six postes de Secrétaires élus à pourvoir, les deux postes de Questeurs à pourvoir et 12 Commissions permanentes sur les 14.

La page des législatives anticipées du 17 novembre dernier sera définitivement tournée demain, mercredi 27 novembre, avec la publication des résultats définitifs de ce scrutin largement remporté par le parti au pouvoir, Pastef, devant des coalitions s'il n'y a pas de contestation. En effet, l'article LO.194 du Code électoral dispose que « Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe du Conseil constitutionnel par l'un des candidats dans les cinq (05) jours suivant la proclamation provisoire, le Conseil constitutionnel déclare les députés définitivement élus ».

Il faut dire qu'en cas de confirmation des chiffres provisoires de la Commission nationale de recensement des votes par le Conseil constitutionnel, le parti au pouvoir Pastef est parti pour avoir une majorité très confortable au niveau du bureau de l'Assemblée nationale.

En effet, si on se base sur le tableau de calcul à appliquer dans la répartition des postes proportionnellement à la représentation des groupes parlementaires, prévu à l'article 14 du règlement intérieur alinéa 2, Pastef va se retrouver au moins 6 Vice-présidents sur les huit postes à pourvoir, 5 secrétaires élus sur les six postes de Secrétaires élus à pourvoir, 2 Questeurs sur les deux postes à pourvoir, et 12 Commissions permanentes sur les 14. Et en cas d'alliances entre la coalition Diam ak Njarin de l'ex-Pm Amadou Ba, Samm Sa Kaadu du maire de Dakar, Barthélémy Dias, Andu Nawle de Maguette Séne et les 7 leaders de coalitions élus sur la base du plus fort reste pour former un groupe parlementaire, ce dernier avec 19 députés incarnera le statut du principal groupe d'opposition.

Cependant, il va se partager les deux postes de Vice-présidents restants avec le groupe parlementaire de Takku-Wallu. Il sera de même pour les 02 postes de Commissions permanentes restantes sur les 14. S'agissant maintenant du poste de Secrétaire élu restant, il sera octroyé à ce groupe parlementaire au détriment de celui de la coalition Takku-Wallu.

A rappeler que ce classement du parti Pastef dans le futur bureau de l'Assemblée nationale est obtenu en se basant sur la formule de calcul du quota réservé à chaque groupe parlementaire à partir du quotient électoral. Pour ce qui est des 08 Vice-présidents, le quotient électoral est obtenu en divisant l'effectif des 165 sièges de députés par les 08 postes de vice-présidents à pourvoir. Le résultat de 20,625 obtenu est ensuite arrondi à 21 (selon la règle du nombre décimal, on arrondit au plus haut si le chiffre qui vient après la virgule est supérieur ou égal à 5).

Ainsi, pour savoir le nombre exact de vice-présidents dévolus au futur groupe parlementaire de la majorité Pastef, on divise son effectif de 130 sièges par 21. Ce qui donne un résultat de 6,19 qui est ensuite arrondi suivant la règle de la plus forte moyenne prévue par l'article 14 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale alinéa 2 permettant ainsi d'avoir un résultat final de 06 vice-présidents pour Pastef.

Au niveau des Secrétaires élus également, si on base sur cette même méthode, le futur groupe parlementaire Pastef devait avoir 5 Secrétaires sur les six postes de Secrétaires élus. En effet, le quotient électoral pour ces postes étant de : 165/6 = 27,5 arrondis à 28 (selon la règle du nombre décimal), le quota de Pastef devait être 130/28 = 4,642 (arrondi à 5 suivant la plus forte moyenne : 4+1).

Il en est de même pour les Questeurs dont le nombre de poste à pourvoir est de 02 et le quotient électoral : 165/2 = 82,5 arrondis à 83 (selon la règle du nombre décimal). Avec 130 membres, le quota du futur groupe Pastef devait être : 130/83 = 1,566 arrondi à 2 selon la méthode de la plus forte moyenne. Ce qui fait que Pastef avec ses 130 sièges devait également conserver et le poste de Questeur et son adjoint.