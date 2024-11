Malawi: Le pays construit son premier système de batteries pour renforcer son réseau électrique

Le Malawi construit son premier système de stockage d'énergie par batterie afin d'améliorer la résistance du réseau aux pannes liées aux cyclones.

Projet de 20 mégawatts soutenu par l'Alliance mondiale de l'énergie pour les peuples et la planète et le gouvernement du Malawi, visant à fournir de l'électricité de secours en cas de perturbation du réseau.

Le projet vise à combler les lacunes en matière d'énergie et à résoudre les problèmes de résilience, ce qui est essentiel pour améliorer la sécurité énergétique dans une région où 75 % de la population n'a pas accès à l'électricité.

Le Malawi est en train de construire son premier système de stockage d'énergie par batteries afin de renforcer son réseau contre les pannes causées par les cyclones. Le projet de 20 mégawatts, soutenu par 20 millions de dollars de l'Alliance mondiale de l'énergie pour les peuples et la planète, devrait être achevé l'année prochaine, avec un financement supplémentaire du gouvernement malawien et de l'entreprise publique ESCOM.

Le système vise à fournir une alimentation de secours aux ménages et aux entreprises en cas de perturbations du réseau, comme celles qui ont suivi les cyclones Idai en 2019 et Ana en 2022. La forte dépendance du pays à l'égard de l'hydroélectricité - plus de 60 % de sa capacité installée de 586 MW - rend le réseau vulnérable aux conditions météorologiques extrêmes.

À lui seul, le cyclone Freddy a causé des dégâts considérables et plus de 1 000 morts en 2023 au Malawi, au Mozambique et à Madagascar. Alors que 75 % de la population n'a pas accès à l'électricité, le projet s'attaque à la fois à la résilience et aux lacunes en matière d'énergie, marquant ainsi une étape vers l'amélioration de la sécurité énergétique dans la région.

Points clés à retenir

Le système de batteries du Malawi représente une étape cruciale dans l'atténuation des effets des catastrophes climatiques sur son réseau électrique. Bien que l'hydroélectricité domine le mix énergétique du pays, elle reste sensible aux conditions météorologiques extrêmes, ce qui souligne le besoin de solutions énergétiques diversifiées.

Ce projet ne se contente pas de renforcer l'infrastructure, il soutient également l'objectif plus large du Malawi d'élargir l'accès à l'électricité dans l'une des régions les plus dépourvues d'énergie au monde.