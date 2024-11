Nigeria: La Banque centrale du Nigeria relève ses taux à 27,5 % alors que l'inflation frôle les 34 %.

La CBN relève le taux d'intérêt de référence à 27,5 % pour lutter contre l'inflation et stabiliser le naira.

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a augmenté son taux d'intérêt de référence de 25 points de base pour le porter à 27,5 %, marquant ainsi sa sixième hausse cette année pour lutter contre l'inflation galopante et stabiliser le naira. La décision du comité de politique monétaire, composé de 12 membres, a été prise à l'unanimité, selon le gouverneur Olayemi Cardoso.

L'inflation au Nigeria a atteint 33,9 % en octobre, sous l'effet de la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires, ainsi que de la dépréciation du naira, qui a chuté de 46 % par rapport au dollar cette année en raison de l'adoption d'un taux de change flottant. M. Cardoso a exprimé son optimisme quant à l'atténuation des pressions inflationnistes dues à la hausse des prix des carburants et à la dévaluation de la monnaie d'ici le début de l'année 2025.

Les efforts de la CBN s'inscrivent dans le cadre de la réforme du marché des changes et de la réduction des subventions sous l'administration du président Bola Tinubu, dans le but d'attirer les investissements internationaux. Malgré une crise du coût de la vie, le Nigeria a enregistré une croissance économique surprenante de 3,5 % au troisième trimestre, grâce au secteur des services.

Points clés à retenir

La hausse des taux souligne l'importance accordée par le Nigeria à la stabilité des prix dans un contexte d'inflation record et de difficultés monétaires. Si les réformes visant à libéraliser le naira et à réduire les subventions ont pesé sur les ménages, elles s'inscrivent dans une stratégie à long terme visant à renforcer la confiance des investisseurs et l'efficacité économique. La croissance du pays, meilleure que prévu, met en évidence sa résilience, mais la stabilité durable dépendra de la gestion de l'inflation et de la liquidité des devises.