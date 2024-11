Afrique: OpenAI, Meta et Orange s'associent pour former l'IA aux langues africaines

OpenAI, Meta Platforms et Orange SA collaborent pour former des modèles d'IA aux langues africaines, en se concentrant dans un premier temps sur le wolof et le pulaar.

Le projet vise à remédier au manque de représentation des divers dialectes africains, en s'étendant à des langues telles que le lingala, le swahili et le bambara.

Les modèles soutiendront l'engagement des clients sur les marchés d'Orange et aideront des secteurs tels que la santé publique, l'éducation et les entreprises locales.

OpenAI et Meta Platforms, en collaboration avec Orange SA, vont commencer à former des modèles d'IA sur les langues africaines afin de remédier au manque de représentation des milliers de dialectes du continent. L'initiative, qui devrait être lancée au cours du premier semestre 2025, se concentrera dans un premier temps sur les langues d'Afrique de l'Ouest, le wolof et le pulaar, parlées par 22 millions de personnes.

Orange prévoit d'étendre le projet à d'autres entreprises d'IA et à des langues supplémentaires, notamment le lingala, le swahili et le bambara. Les modèles permettront l'engagement des clients sur les 18 marchés d'Orange au Moyen-Orient et en Afrique et soutiendront la santé publique, l'éducation et les entreprises locales.

L'entreprise utilisera des capacités en nuage et des centres de données en Europe et en Afrique pour le projet, mais n'a pas divulgué les sources de données. OpenAI fournira à Orange un accès anticipé à ses modèles et prendra en charge le traitement des données.

Points clés à retenir

Cette initiative vise à remédier à la sous-représentation de l'Afrique dans le domaine de l'IA en ciblant les langues dont les locuteurs se comptent par millions, mais qui sont peu présentes sur la scène numérique. En construisant des modèles linguistiques à grande échelle, le partenariat vise à améliorer l'accès à l'IA pour les populations mal desservies, en particulier celles qui sont exclues par les barrières de l'alphabétisation.

La réussite de ce projet pourrait servir de cadre à l'élargissement de l'impact de l'IA dans des régions diverses et aux ressources limitées à l'échelle mondiale.