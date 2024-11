Soudan: Le PAM intensifie ses opérations dans les zones difficiles d'accès du Darfour

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) intensifie ses opérations au Soudan, dans le cadre d'un effort visant à atteindre des millions de personnes dans les zones de conflit les plus démunies et les plus isolées du pays.

Après l'arrivée de camions alimentaires vendredi dernier, un autre convoi est en route pour le camp de Zamzam, dans le nord du Darfour, où la famine a été confirmée au début de l'année. Le convoi est en route depuis plus de deux semaines depuis Port-Soudan, en passant par Aldaba, dans le nord du Darfour.

Il a déjà parcouru 1.400 kilomètres à travers un terrain accidenté, des dizaines de points de contrôle armés et des lignes de conflit.

« Il se trouve maintenant à environ 300 kilomètres de Zamzam et cette dernière partie de ce long et dangereux voyage est la plus risquée et la moins sûre », a déclaré depuis Nairobi (Kenya), Leni Kinzli, porte-parole du PAM au Soudan, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève.

Les livraisons de vendredi étaient les premières denrées alimentaires que le PAM a pu transporter dans ce camp de déplacés depuis de nombreux mois. Il s'agit d'une aide d'urgence pour 12.500 personnes.

Une « goutte d'eau dans l'océan »

Selon l'agence onusienne basée à Rome, l'arrivée des camions du PAM dans le camp de Zamzam, situé à la lisière d'El Fasher, en proie à des combats depuis le mois d'avril, est une étape cruciale.

Le PAM s'efforce d'atteindre toutes les zones de conflit isolées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan. Ce sont également les zones où la faim est la plus forte et celles qui sont les plus difficiles à atteindre.

Ces derniers mois, le PAM et ses partenaires ont fourni des denrées alimentaires d'origine locale à environ 100.000 personnes dans le camp de Zamzam.

« Mes collègues sur le terrain dans le camp de Zamzam m'ont dit que les gens étaient alignés sur le bord de la route et applaudissaient à l'arrivée de ces camions. Ils m'ont dit que les habitants du camp ont recours à des mesures extrêmes pour survivre parce que la nourriture est si rare », a témoigné Mme Kinzli.

Sur place, les équipes du PAM notent que des familles mangent des coquilles de cacahuètes écrasées qui sont habituellement utilisées comme fourrage pour les animaux.

« Dans tout le camp, il y a aussi des parents qui pleurent la mort de leurs enfants, décédés des suites de la malnutrition ».

Bien que la quantité d'aide contenue dans ce convoi ne soit qu'une « goutte d'eau dans l'océan » par rapport aux besoins, ces camions apportent de l'espoir aux habitants du Zamzam qui sont confrontés à la famine et la combattent seuls, coupés de toute aide depuis de nombreux mois.

Différentes voies explorées pour contourner les obstacles d'accès

« Nous avons fait pression pour que les camions puissent atteindre le nord du Darfour par d'autres voies », a détaillé la porte-parole onusienne.

Les routes en provenance du Tchad via les postes frontières de Tina et d'Adré et en provenance de Port-Soudan via Aldaba et au-delà sont les principaux couloirs pour transporter l'aide dans la région du Darfour.

Plus de 700 camions d'aide alimentaire du PAM sont actuellement en route vers les communautés du Soudan. Cela comprend 14 régions qui sont soit confrontées à la famine, soit en danger de famine, et cela fait partie d'un effort majeur pour atteindre des millions de personnes dans les zones de conflit les plus nécessiteuses et les plus isolées du pays.

« À l'heure où nous parlons, un autre convoi est en route depuis Port-Soudan vers Kadugli et Dilling, dans le Kordofan méridional, et ce depuis environ deux semaines. Il quittera la côte et le Nil blanc dans les prochains jours pour la dernière étape de son voyage vers les localités du Kordofan méridional qui n'ont reçu que peu ou pas d'aide depuis le début de la guerre, il y a 19 mois ».

Le PAM espère atteindre 8,4 millions de personnes d'ici la fin de l'année

Au total, les camions transporteront environ 17.500 tonnes d'aide alimentaire, soit de quoi nourrir 1,5 million de personnes pendant un mois. Depuis septembre, le PAM est venu en aide en moyenne plus de 2 millions de personnes par mois en leur apportant une aide alimentaire d'urgence, des liquidités et une assistance nutritionnelle.

Depuis le début de l'année, le PAM a aidé plus de 7 millions de personnes et espère atteindre environ 8,4 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Mais pour y arriver, l'agence onusienne appelle toutes les parties au conflit et les groupes tribaux le long de la route qui sont également armés à permettre à ces convois d'arriver à bon port.

« Un passage sûr et un accès sans entrave sont essentiels pour que le PAM puisse mettre fin à la famine au Zamzam et empêcher qu'elle ne s'étende à d'autres régions », a insisté Mme Kinzli.