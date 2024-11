Gambie: Jah Oil vendra du riz local - Le président Barrow salue le partenariat entre le gouvernement et Jah Oil

Le président Adama Barrow a souligné l'importance du partenariat entre le gouvernement et le secteur privé dans la production de riz, affirmant que le partenariat entre les deux conduira sans aucun doute le pays à l'autosuffisance alimentaire, et complétera ainsi les efforts du gouvernement dans sa quête pour mettre fin à l'importation de riz d'ici 2030.

Le président Barrow a fait ces remarques récemment lors d'une visite de la rizière de la societe Jah Oil Company située dans le village de Bayaba, dans le district de Sami, dans la Région de Central River (CRR nord).

La visite de la rizière fait partie de la tournée nationale du président destinée à rencontrer le peuple. Au cours de la visite, le président et sa délégation ont également assisté à certains des processus de récolte, les produits finis étant emballés dans des sacs.

L'investissement du secteur privé dans la production de riz, a-t-il déclaré, contribuera grandement non seulement à stimuler l'économie du pays, mais aussi à garantir l'autosuffisance en riz.

Le président s'est exprimé sur les investissements massifs réalisés dans la rizière. Il a déclaré : « Avec de tels projets, la société Jah Oil contribue à atteindre la sécurité alimentaire, à créer des emplois pour les habitants de la région et à réduire la dépendance à l'égard des devises étrangères ».

Le président a également souligné l'importance que son gouvernement attache à la culture du riz, il a déclaré : « Mon administration est plus que déterminée à rendre le pays autosuffisant sur le plan alimentaire, notamment dans le domaine de la production de riz. Cependant, la production de riz implique beaucoup de coûts et de ressources. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la collaboration de tous, notamment du secteur privé.»

Le président Barrow a assuré le soutien de son gouvernement à la société Jah Oil Company dans sa tentative d'investir massivement dans la production de riz : « Je tiens à assurer Jah Oil Company et tous ceux qui s'intéressent à la production de riz du soutien à 100 % du gouvernement ».

« Notre soutien constitue la preuve que nous soutenons notre pays et notre peuple. Nous importons du riz depuis 1965 ».

Selon lui, 85 % du riz que nous consommons dans le pays est importé. « Par conséquent, si nous voulons vraiment assurer la sécurité alimentaire et réduire le coût du riz, nous devons soutenir ce type de projets », a-t-il souligné.

Une telle initiative, a-t-il poursuivi, complétera les efforts du gouvernement dans sa volonté de garantir que l'objectif fixé pour mettre fin à l'importation massive de riz soit atteint. « J'affirme qu'il ne s'agit nullement d'une entreprise, mais de projets d'intérêt national. Il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à ce que des politiques soient mises en place en vue de produire suffisamment de nourriture pour le peuple gambien », a-t-il admis.

L'importation de riz dans le pays, a déclaré le président Barrow, « exerce une forte pression sur nos devises. Nous devons considérer, transformer la production de riz en une activité commerciale, et ce, en vue de produire du riz tout au long de l'année ».

«Je suis assez optimiste sur le fait que le gouvernement atteindra son objectif d'autosuffisance en riz à l'horizon 2030, et ce, en raison du rythme élevé de production de riz de la société Jah Oil Company. Le rythme accéléré de production de riz dont j'ai été témoin ici m'incite à penser que nous pourrions atteindre cet objectif avant 2030 », a-t-il déclaré.

Son gouvernement, a-t-il poursuivi, attache une grande importance à l'agriculture. Il a ajouté : « L'agriculture est notre diamant et notre or. L'agriculture est notre atout le plus précieux et nous devons retourner à la ferme et reprendre le travail de la terre».

Pour sa part, Mr Momodou Hydara, le directeur général de Jah Oil Group, a assuré de la ferme détermination de la société Jah Oil à atteindre les objectifs fixés en matière de production de riz, tout en félicitant le gouvernement pour son soutien constant.

Mr Hydara a énuméré certains des défis qui les affectent, déclarant : « L'électricité est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans les rizières, car nos machines consomment beaucoup d'électricité. Par conséquent, nous exprimons le souhait que la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) augmente sa capacité de production dans la région. »

« Nous désirons que toute la transformation se fasse sur place, car nous sommes en train de construire un énorme entrepôt dans la région, où nous transformerons le produit.

Il a maintenu que la sécheresse a affecté certains de leurs produits, ajoutant : « Nous nous attendions à obtenir sept tonnes par hectare, mais la récolte de la variété de riz basmaty a enregistré un succès de 70 à 75 % ».

« Maintenant que nous avons conclu le projet pilote, nous envisageons de procéder à trois ou quatre récoltes par an. Pour ce faire, nous essayons de nous inspirer de ce que fait l'Occident. Nous avons acquis six systèmes de pivot et chaque pivot peut irriguer environ cent un hectares ».

En guise de conclusion, le directeur général de Jah Oil Group a promis : « Nous vendrons un sac à 1500 dalasis ou 1700 dalasis. Cependant, je peux vous assurer que le prix sera inférieur à 2000 dalasis ».

