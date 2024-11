Angola: Tenue d'un colloque sur le droit et l'environnement à Luanda

Luanda — Le cinquième colloque national, intitulé "Droit et Environnement", aura lieu le 29 novembre prochain, à Luanda, dans le but de proposer des solutions innovantes pour répondre aux problèmes environnementaux complexes du pays.

Avec la participation d'écologistes et de juristes, l'événement, selon une note, a pour objectif principal de promouvoir une discussion critique et réflexive sur l'enseignement du droit et la perception et la protection de l'environnement, en mettant l'accent sur la nécessité de connaissance, de justice et d'action pour construire un avenir durable en Angola.

Selon le communiqué, dans le pays, la protection de l'environnement est un défi qui nécessite des approches multidisciplinaires et la participation active de différents secteurs de la société, y compris le domaine juridique.

La note indique que le colloque survient dans un contexte de préoccupation mondiale et locale croissante concernant les questions environnementales.

Le colloque comportera des tables rondes et des débats, pour offrir un espace d'analyse critique et de dialogue interdisciplinaire.

L'événement est destiné aux étudiants et enseignants de droit et de sciences politiques, aux professionnels du domaine juridique et environnemental, aux représentants d'organisations non gouvernementales et de mouvements écologistes.

L'activité est promue par la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FCJP) et l'Université Gregório Semedo, dans le cadre de ses 20 ans d'engagement en faveur de l'éducation environnementale.