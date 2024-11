Angola: Une délégation angolaise participe à la 115ème session de l'OIM

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça, participe, depuis ce mardi (26), à Genève, à la 115ème session du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui se déroule sous la devise « Voies de migration régulières : un appel mondial à l'action ».

L'événement, auquel participent 173 États membres, dont huit (8) ont le statut d'observateur, sert de plateforme pour passer en revue les questions essentielles liées, avant tout, à la migration mondiale.

L'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration et, entre autres tâches, se consacre à promouvoir la migration de manière humaine et ordonnée pour le bénéfice de toutes les parties impliquées, à travers la fourniture de services et de conseils aux migrants, et à apporter d'un soutien technique et consultatif aux gouvernements.

L'OIM travaille en étroite collaboration avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux pour contribuer à assurer une gestion ordonnée et humaine des migrations, promouvoir la coopération internationale sur les questions liées à la migration, aider à trouver des solutions et fournir une aide humanitaire aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les déplacés internes.

Fondée en 1951, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine des migrations et compte aujourd'hui 393 bureaux dans plus de 150 pays.

En Angola, l'organisation est installée depuis 1991 et se consacre à promouvoir la migration de manière humaine et ordonnée au profit de toutes les parties impliquées.