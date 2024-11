Algérie: Le pays fait expulser la criminelle de guerre Tzipi Livni du Forum de l'UNAOC au Portugal

LISBONNE — L'Agence Algérie Presse Service (APS) a appris de sources proches des délégations présentes à Lisbonne que la délégation algérienne, conduite par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, avait réussi, mardi, à faire expulser la criminelle de guerre et ancienne ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste, Tzipi Livni, des travaux du 10e Forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), qui se tient à Cascais (Portugal).

Les délégations participantes ont été surprises par la présence de la criminelle de guerre Tzipi Livni à la veille de l'ouverture de ce forum, censé rassembler les consciences vives qui croient au dialogue entre les civilisations et au vivre-ensemble en paix, ce qui a amené l'Algérie et plusieurs pays arabes et musulmans, ainsi que d'autres pays qui soutiennent le peuple palestinien, à exiger que cette criminelle de guerre ne puisse pas participer aux travaux.

Malgré les assurances fournies par les organisateurs, les délégations participantes ont été de nouveau surprises, ce matin, par la présence de la criminelle Tzipi Livni dans la salle de réunion pour assister à la séance d'ouverture du forum, ce qui n'a laissé d'autre choix à la délégation algérienne et aux délégations des pays frères et amis que d'informer les organisateurs qu'elles allaient quitter la salle de réunion et ne pas participer aux travaux de la conférence.

Après des échanges, les efforts de l'Algérie ont amené les organisateurs à présenter leurs excuses et à expulser définitivement la criminelle de guerre du forum en lui retirant l'invitation qui lui avait été adressée.

Pour rappel, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines est arrivé, lundi, au Portugal à la tête de la délégation algérienne participant aux travaux du Forum de l'UNAOC.