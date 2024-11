Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 novembre 2024

RDC/Ituri : Une dizaine de rebelles déposent les armes à Mambasa

Au total, 10 combattants des groupes armés actifs dans le territoire de Mambasa au sud-ouest de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, se sont rendus la semaine dernière aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) avec 4 armes pour adhérer au processus de désarment et démobilisation.

Selon une dépêche de la cellule de communication de P-DDRCS Ituri, publiée ce mardi 26 novembre 2024, ces combattants qui se sont rendus sont issus du mouvement Mai Mai Congolais (MMC) et du mouvement nationaliste lumumbiste (MNL). (Source mediacongo)

Sénégal/Massacre de Thiaroye: Des députés français réclament une commission d’enquête

À cinq jours des commémorations des 80 ans du massacre de Thiaroye, au Sénégal, cinq députés français ont demandé ce mardi 26 novembre la mise en place d’une commission d’enquête pour faire la lumière sur cet épisode sanglant de l’histoire coloniale. Quelques représentants du camp présidentiel se faufilent parmi les signataires. Mais le texte est surtout défendu par les diverses formations de gauche.

Il doit maintenant recevoir le feu vert de la commission compétente. Si c'est le cas, les travaux commenceraient d'ici mars 2025 et les 30 députés de la commission pourraient alors convoquer et auditionner sous serment qui ils veulent : en l'occurrence des historiens, des descendants de victimes du massacre de Thiaroye, mais aussi et surtout des membres du service historique de la Défense française. (Source RFI)

Le passeport biométrique de l’AES renforcera le sentiment d’appartenance à une entité commune

Le passeport et la carte d’identité biométrique commune simplifieront les démarches administratives pour les pays de l’Alliance des États du Sahel et présentent des avantages économiques, ont déclaré deux experts à Sputnik Afrique.

L’instauration d’un document biométrique unifié pour l’AES est une étape importante dans l’intégration régionale, a déclaré à Sputnik Afrique Iba Karim, ancien parlementaire burkinabé. Cela facilitera les démarches administratives, réduira les coûts, les risques de falsification. Cela pourrait aussi avoir des retombées économiques positives. (Source maliweb)

Côte d’Ivoire/Salon monétique régional : Gim-Pay, clé de l’inclusion financière et de la transformation digitale en Afrique de l’Ouest

« Gim-Pay est la clé qui transforme l’avenir des paiements ! Tout devient simple, rapide et accessible. Découvrez le pouvoir d’une seule clé qui change tout », a lancé Coulibaly Minayegnan, Directeur général de Gim-Uemoa. C’était à l’ouverture de la 8e édition du Salon Monétique Régional, ce mardi 26 novembre 2024, à Dakar.

« Les schémas de paiements domestiques : quels atouts pour l’inclusion financière et la transformation digitale des acteurs de l’écosystème financier ». Tel est le thème de cette édition placée sous le haut patronage de Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). (Source fratmat)

Benin : Les policiers auteurs de bavures risquent la radiation

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane SEÏDOU, a rencontré ce mardi 26 novembre 2024, le haut commandement de la police républicaine. Les bavures policières, objet de dénonciation depuis quelques jours étaient le sujet principal de discussion.

« 𝗧𝗼𝘂𝘁 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝘃𝗮 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗿𝘁 𝗱’𝘂𝗻 𝗵𝗼𝗻𝗻𝗲̂𝘁𝗲 𝗰𝗶𝘁𝗼𝘆𝗲𝗻 doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale (60 jours d’arrêts de rigueur) ». C’est ce qu’a confié le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique au terme d’une rencontre avec le haut commandement de la police républicaine ce mardi 26 novembre 2024. Et ce n’est pas tout. Le policier auteur de bavure selon Alassane SEÏDOU, va ensuite passer devant un conseil de discipline qui va prononcer sa radiation, puis suivra les poursuites judiciaires. L’objectif est de mettre fin aux bavures policières qui coûtent la vie à d’honnêtes citoyens. (Source 24haubenin)

Afrobarometer : La population gabonaise favorable à un accès aux contraceptifs à tout âge

Le réseau panafricain de recherche par sondage Afrobarometer a récemment publié les résultats d’une enquête menée au Gabon entre le 25 avril et le 10 mai 2024. Cette étude a révélé que plus de 7 Gabonais sur 10 souhaite que les contraceptifs soient accessibles à toute personne sexuellement active, quel que soit son âge ou son statut matrimonial.

Cette position témoigne d’une prise de conscience croissante de l’importance de la planification familiale pour la santé publique. Bien que le Gabon se soit engagé dans une politique nataliste, encore floue dans ses contours, la régulation des naissances apparaît essentielle. Elle permet de réduire les risques liés aux grossesses précoces, multiples ou rapprochées, qui peuvent compromettre la santé de la mère et du bébé, tout en garantissant aux parents la possibilité de subvenir aux besoins moraux et financiers de leur famille. (Source GabonMediaTime)

CAN 2025 Maroc - La CAF dit avoir pris note de la réclamation de la Guinée

La Guinée doit encore ronger son frein. Dans un message sur son site, la Fédération Guinéenne de football informe que par courriel en date de ce mardi 26 novembre 2024, la Confédération Africaine de Football (CAF) dit que « le Secrétariat des Organes Disciplinaires de la CAF a pris note de la réclamation de la FGF relative au match Tanzanie – Guinée du 19 novembre 2024 à l’occasion de la sixième journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies Maroc 2025 ».

La CAF a précisé qu’elle tiendra informée des suites qui seront données à cette réclamation dès que possible, poursuit la FGF, invitant le public sportif à la sérénité et la CAF de dire le droit. (Source mediaguinee)

FIFPRO : André ONANA remporte le prix « PLAYER IMPACT »

Le gardien des Lions Indomptables est récompensé pour ses actions humanitaires menées non seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique subsaharienne.

Environ 1 200 enfants âgés de 2 à 18 ans ont bénéficié d’interventions chirurgicales dans divers domaines au Cameroun et en Afrique Caraïbes au cours de ces trois dernières années, grâce à la « Fondation André Onana » en collaboration avec l’Association « Surgeons In Action ». Pour ses actions humanitaires, André Onana, le portier de Manchester United en Angleterre, remporte le prix FIFPRO IMPACT 2024. (Source Lebledparle)

Elections législatives et communales aux Comores - Un total de 57 recours, la liste définitive attendue le 4 décembre

Le secrétariat général de la Cour suprême a annoncé, hier lundi 25 novembre, « 57 recours » déposés dans le cadre de l’examen des dossiers des candidats aux élections législatives et communales de janvier et février 2025. La haute juridiction a enregistré 29 recours pour la députation dont 8 à Ndzuani, 1 à Mwali et 20 à Ngazidja. L’on apprend également l’enregistrement de 28 recours pour les élections communales dont 4 à Ndzuani et 24 à Ngazidja. (Source Alwatwan)

Togo : Pression internationale croissante pour la libération des détenus politiques

L’intervention de l’eurodéputé néerlandais Fernand Kartheiser marque un nouveau tournant dans la mobilisation internationale en faveur des détenus politiques togolais. Appelant à leur libération immédiate, il met en lumière les violations présumées des droits humains et interpelle directement le gouvernement togolais. Soutenue par des voix influentes comme Nadège Abomangoli et European Left, la lutte pour les libertés démocratiques au Togo gagne du terrain sur la scène internationale. (Source togoactualité)