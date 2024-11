Afrique de l'Ouest: Bourse - Moins de 500 millions FCFA de transactions enregistrées ce 26 novembre 2024 à la BRVM.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 26 novembre 2024, il y a eu moins de 500 millions FCFA de transactions opérées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 482,631 millions FCFA contre 1,111 milliards FCFA la veille. Lors des séances précédentes, les transactions étaient beaucoup plus élevées. Le vendredi 22 novembre 2024 par exemple, elles se situaient à 5,581 milliards FCFA. En moyenne journalière la BRVM, la 5eme bourse du continent, enregistre un milliard FCFA de transactions.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 21,116 milliards FCFA, se situant à 9 893,182 milliards FCFA contre 9 914,298 milliards FCFA le lundi 25 novembre 2024.

Celle du marché obligataire est passée de 10 459,782 milliards FCFA la veille à 10 449,386 milliards FCFA ce mardi 26 novembre 2024, soit une baisse de 10,396 milliards FCFA.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 1 570 FCFA le vendredi 22 novembre 2024 à 1 670 FCFA ce lundi 25 novembre 2024, soit une augmentation de 100 FCFA.

Les trois indices phares de la BRVM sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,21% à 273,57 points contre 274,15 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 connait une baisse de 0,20% à 136,84points contre 137,11 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,13% à 111,75points contre 111,60 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SIB Côte d'Ivoire (plus 2,78% à 3 700 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 2,59% à 19 800 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 1,60% à 5 080 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 1,33% à 1 900 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 1,14% à 8 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Bénin (moins 7,45% à 3 915 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,70% à 1 950 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,54% à 1 000 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 4,11% à 2 100 FCFA) et BOA Sénégal (moins 3,28% à 3 095 FCFA).