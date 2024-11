Ile Maurice: Double distinction pour Intercontinental Trust Ltd aux «Private Equity Africa Awards»

Intercontinental Trust Ltd (ITL) s'est distinguée lors de la cérémonie des Private Equity Africa (PEA) Awards 2024. L'entreprise a été couronnée dans la catégorie Local Fund Administrator, tandis que Françoise Chan, directrice exécutive, a obtenu une distinction individuelle dans la catégorie Women in African Private Equity des Decade Awards.

Ces prix ont été décernés lors du Gala Dinner tenu le 19 novembre au Royal Lancaster London Hotel. Ces distinctions revêtent une signification particulière pour ITL, qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Depuis sa création en 1999, ITL s'est progressivement imposée comme un acteur majeur des services financiers et fiduciaires à Maurice et à l'international.

Au fil des années, l'entreprise a bâti sa réputation sur des relations de confiance avec ses clients, une vision innovante du secteur et une croissance soutenue, démontrant ainsi l'expertise mauricienne dans ce domaine. Sa signature pour ses 25 ans, A Mauritian Legacy of Trust, Innovation & Growth, reflète fidèlement ces piliers qui ont guidé son parcours.

Ces nouvelles récompenses aux PEA Awards démontrent, selon la direction, la contribution d'ITL dans ce secteur clé de l'économie. Les lauréats ont été choisis par un jury indépendant avec le soutien du PEA Awards Advisory Panel. Ces distinctions s'ajoutent aux précédents succès de l'entreprise, notamment le Local Funds Advisor Award en 2021 et le Corporate Financial Advisor Award en 2022.

«Ce prix est une reconnaissance de nos contributions dans le secteur des services financiers. Tout au long de notre existence, nous avons bâti une solide fondation, fondée sur des valeurs et des pratiques qui nous différencient sur le marché. En compétition avec des prestataires internationaux, nous avons réussi à attirer une clientèle diversifiée et à promouvoir Maurice comme une destination de choix pour les services financiers», affirme Ben Lim, Chief Executive Officer d'ITL.

Françoise Chan, qui a obtenu une reconnaissance spéciale pour sa contribution dans le secteur du Private Equity, s'est réjouie de cette distinction dans la catégorie Women in African Private Equity. *«Cette distinction témoigne non seulement de mon engagement personnel, mais surtout du travail accompli par toute l'équipe d'ITL au fil des années. Dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes, cette récompense souligne l'importance croissante des femmes dans le Private Equity africain, et j'espère qu'elle inspirera d'autres femmes à poursuivre leurs ambitions dans ce domaine.

Fondée en 1999, ITL est une management company agréée par la Financial Services Commission (FSC), offrant une gamme complète de services corporatifs, fiduciaires, fiscaux, comptables et d'administration de fonds à une clientèle internationale et locale. L'entreprise compte parmi ses clients certaines des plus grandes institutions de renom, des multinationales, des sociétés de Private Equity africaines de premier plan, des banques d'investissement du Top 10 mondial et des particuliers fortunés.

Avec des bureaux à Maurice, aux Seychelles, en Afrique du Sud, à Dubaï et à Singapour, ITL emploie plus de 200 personnes et continue de renforcer sa position dans le secteur des services financiers.