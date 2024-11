Sénégal: Saint-Louis - Le projet Oseer au menu d'un atelier de restitution

Saint-Louis — La Maison de Lille a abrité, mardi, un atelier de restitution du projet intitulé Opportunités d'insertion socio-économique et environnementale des jeunes pour la transformation des rapports sociaux de genre au Sahel (Oseer), axé, entre autres, sur le renforcement des capacités et l'insertion des jeunes sur les métiers porteurs

»Nous sommes ici pour assister à l'atelier de restitution du projet Oseer qui est vraiment un projet d'une importance capitale et mis en oeuvre avec Plan Sénégal mais aussi avec un financement de l'Agence française de développement (AFD) », a déclaré Abdou Khadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis.

M. Bâ s'exprimait en marge de la cérémonie d'ouverture de cette activité.

Ce projet, a t-il souligné, participe vraiment au développement du pays particulièrement du département de Saint-Louis dans la mesure où il permet aux jeunes d'avoir accès à l'emploi et aux métiers porteurs.

Ce projet, estime-t-il, est en droite ligne avec la Vision »Sénégal 2050 », un nouveau référentiel des politiques publiques.

Adama Touré, coordonnatrice régionale du projet Oseer à l'ONG Plan international Sénégal, est revenue sur les résultats déjà enregistrés en terme de renforcement de capacités mais également et d'insertion surtout chez les jeunes.

"Ce projet, à l'heure actuelle, a renforcé les capacités de 400 jeunes entreprenants dans des métiers qui ont été choisis par ces jeunes pour leur permettre au moins d'avoir un métier décent. Et actuellement, nous avons déjà commencé l'insertion. On a déjà inséré 83 jeunes au niveau de l'emploi salarié », a-t-elle fait savoir.

Le projet Oseer promeut l'insertion intégrale des jeunes dont les plus vulnérables, par une approche transformatrice des rapports sociaux de genre et l'engagement des jeunes en tant qu'actrices et acteurs du changement au Sahel, indique une note transmise à l'APS.

D'une durée de trois ans (2022-2025), il est mis en oeuvre par Plan international et des partenaires au Burkina Faso dans les régions du Sahel, du Centre-Nord et du Centre, et au Sénégal dans les zones urbaines et périurbaines de Dakar et Saint-Louis.