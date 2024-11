Sénégal: Kédougou - La vulgarisation des principes et lois sur le contenu local dans le secteur minier au menu d'un atelier

Kédougou — L'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, a présidé, mardi, un atelier de sensibilisation sur le contenu local dans le secteur minier.

Mor Bakhoum, secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local, a indiqué que plus de cent cinquante entrepreneurs locaux et fournisseurs des biens et des services ont pris part à cette rencontre.

"L'objectif de cet atelier à la suite des différents actes que nous avons posés, c'est de venir rencontrer les acteurs et les partis prenantes ainsi que les jeunes qui aspirent à intégrer le secteur minier dans le cadre de la vulgarisation des principes et des lois sur le contenu local », a t-il dit en présence des autorités administratives et locales ainsi que des représentants des entreprises minières.

Il a évoqué le cadre juridique et institutionnel du contenu local en mettant en lumière les nouvelles orientations de l'Etat du Sénégal.

Un cadre légal a été mis en place pour »encadrer le contenu local avec un certain nombre d'exigences qui pèsent sur les détenteurs de titres miniers et les sous-traitants », a-t-il expliqué.

Il a rappelé que la plateforme électronique de mise en relation du contenu local avait été présentée aux acteurs territoriaux de la région de Kédougou dans le cadre du comité national de suivi du contenu local.

"Nous l'avons déjà fait en décembre 2023 et il était pédagogique de revenir à moins d'une année de mise en oeuvre pour échanger encore avec les acteurs et réaffirmer les orientations et éclaircir un certain nombre de points », a dit Mor Bakhoum.

Le secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local a par ailleurs invité les entrepreneurs locaux à s'inscrire sur la plateforme électronique, outil principal de passation des marchés dans le secteur minier.

L'adjoint au préfet du département de Kédougou Papa Abdoulaye Mbaye a salué le rôle du secrétariat technique du comité national de suivi du contenu local dans le cadre de la vulgarisation de la loi sur le contenu local dans le secteur minier.

"Il s'agit de la vulgarisation de la loi et des décrets d'application sur le contenu local à l'attention des entreprises locales et une sensibilisation sur la plateforme de mise en relation qui est l'outil principal des marchés dans le secteur minier », a-t-il magnifié.

L'autorité administrative a invité les collectivités territoriales qui abritent les opérations minières à former les entrepreneurs locaux afin de leur donner des compétences pour gagner des marchés dans le secteur minier.